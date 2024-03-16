الإحصاء: 1.19 % نموا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية بنهاية 2023

ارتفع الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية دون احتساب استخراجات الزيت الخام والمنتجـات البترولية؛ بمعدل نمو1.19٪ علي أساس شهري، مسجلا رقما قياسيا “97.62” خلال ديسمبر 2023 مقابل "96.47" في نوفمبر 2023.

وحسبما ذكرت نشرة الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء عن الرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن ديسمبر الماضي، فقد أظهرت ارقام صناعة الأجهزة الكهربائية 127.56 مــقــــارنـــة بنوفمبر السابق مسجلا 104.21 بنمو 22.41٪ بسبب زياده الطلب علي المنتج.

ونجح الجهاز في تحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

وبلغ الــرقـــم القيــاســـــي لصــنــاعــة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 111.39 خــــلال ديسمبر الماضي مقــــارنة بنوفمبر السابق مسجلا 107.67 بزيادة 3.46٪ وفقا لاحتياجات السوق.

وفي سياق متصل تراجع الــرقــــم القيـــاســــي لصناعة الورق ومنتجاته 61.96 خــــلال ديسمبر الماضي مقــارنة نوفمبر السابق مسجلا 66.93 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 7.43٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

و بلــغ الرقــــم القيـاســي لصـناعة منتجات التبغ 101.82 خـــلال شهــــر ديسمبر2023 مقـــارنـــة بشــهر نوفمبر 2023 حــيــث بــلــغ 176.63 بنســبـة انخـفــاض قدرهـــا 42.35٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.