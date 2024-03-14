الإحصاء: تنفيذ 239.9 ألف وحدة سكنية عام 2022/2023 باستثمارات 262.1 مليار جنيه

أصــدر الجهـاز المركزي للتعبئـة العامـة والإحصاء اليـوم الخميس الموافـق 14 / 3 /2024 " نشرة الإسكان فى مصر" خلال عام 2022 / 2023 وأهم مؤشراتها مايلى:

الوحدات السكنية المنفذة :

بلغ اجمالى عدد الوحدات السكنية المنفذة 239.9 ألف وحدة عام 2022/2023 باستثمارات قدرهــا 262.1 مليار جنيه مقابـل 246.1 ألف وحدة عام 2021/2022 باستثمارات قدرهـا 143.5 مليار جنيه .

جاء الإسكان الاقتصادى فى المرتبة الأولــى طبقـا لنوعيـة البنـاء بعدد 89.6 ألف وحدة بنسبة قدرها 37.4٪ يليــه الإسكـان الاستثمارى بعـــدد 59.8 ألف وحدة بنسبة قدرها 24.9٪ ويليـه الإسكــان المتوسط بعدد 49.8 ألف وحدة بنسبة 20.8٪ ويليه الإسكان الفاخر بعـدد 31.8 ألف وحدة بنسبة قدرها 13.3٪, ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 8.1ألف وحدة بنسبة قدرها 3.4٪, ثم الإسكان المنخفض التكاليف بعدد 802 وحدة بنسبة قدرها 0.3٪ من الإجمالي العام عام2022/2023 .

أولا : الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع ( الحكومى/العام/أعمال عام ):

تم تنفيذ 121.6 ألف وحدة بواسطة القطاع ( الحكومي/العام/ أعمال عام) عام2022/2023 بنسبة 50.7٪ من الإجمالي العام مقابل 130.7 ألف وحدة عام 2021/2022.

جاء الإسكان الاستثمارى فى المرتبة الاولى طبقا لنوعية البناء بعدد 59.8 ألف وحدة بنسبة 49.2٪ يليه الإسكان الاقتصادى بعدد 49.4ألف وحدة بنسبة 40.6٪ , ثم الإسكان المتوسط بعدد 10الف وحــــــــدة بنسبة 8.2٪ يليه الإسكان الفاخر بعدد 2055 وحدة بنسبة 1.7 ٪ ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 387 وحدة بنسبة 0.3 ٪ من اجمالي القطاع (الحكومى/العام/أعمال عام).

جـاءت محافظــة القليوبية فى المرتبــة الاولــى بعـدد18.9 ألـف وحــدة بنسبـة 15.5٪ يليهـا محافظـة القاهرة بعدد 18.1 ألف وحدة بنسبة 14.9٪ ومحافظة جنوب سيناء فى المرتبة الاخيرة بعدد 20 وحدة بنسبة 0.02٪ من إجمالي القطاع ( الحكومى/العام/أعمال عام) .

ثانيا : الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع الخاص :

تم تنفيذ 118.3 ألف وحدة بواسطة القطاع الخاص عام 2022/2023 بنسبة 49.3٪ من الاجمالى العام مقابل 115.4 ألف وحدة عام 2021/2022.

جاء الإسكان الاقتصادي فى المرتبة الاولى طبقا لنوعية البناء بعدد 40.3 ألف وحدة بنسبة 34٪ يلية الإسكان المتوسط بعدد 39.8ألف وحدة بنسبة 33.7٪ ثم الإسكان الفاخر بعدد 29.7 ألف وحدة بنسبة 25.1٪ ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 7.7 الف وحدة بنسبة 6.5٪ و أخيرا الإسكان المنخفض التكاليف بعدد 802 وحدة بنسبة 0.6% من إجمالي القطاع الخاص .

جــاءت محافظــة الجيزة فـى المرتبــة الاولــى بعــدد 36.1ألف وحدة بنسبة 31.1 ٪ يليها محافظة القاهرة بعدد 33.3 ألف وحدة بنسبة 28.2٪ ومحافظة شمال سيناء فى المرتبة الأخيرة بعدد 3 وحدات بنسبة قدرها 0.003 ٪ من إجمالي القطاع الخاص .

مشروع الاسكان الاجتماعى ( المليون وحدة )

بلغ اجمالــى عـدد الوحدات السكنية بمشروع الإسكــان الإجتماعــى ( المليون وحدة )568.7 الف وحدة منفذ منهم 47.1 ألف وحدة عام 2022/2023 نفذ منها الجهاز المركــزى للتعمير 580 وحدة بنسبة 1.2٪ باستثمـارات قدرهـا 137.9 مليون جنيه ، مديريات الإسكان 4.1 ألف وحدة بنسبة 8.6٪ باستثمارات قدرها 601.4 مليون جنيه، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 42.5 ألف وحدة بنسبة 90.2٪ باستثمارات قدرها 56.9 مليار جنيه .

مشروع سكن مصر ( الإسكان المتوسط ):

بلغ عـدد الوحـدات بمشروع سكن مصر (الإسكان المتوسط) 52.9 الف وحــدة منفـــذ منــهم 5.3 الف وحدة

عام 2022/2023 , كان أكبر عدد وحدات منفذه بمدينة العلمين الجديدة حيث بلغ 2.2 ألف وحـدة بنسبة 41.1٪ بنسبة وأقل عـدد وحدات بمدينة المنصورة الجديدة حيث بلغ 336 وحدة بنسبة 6.3٪ من الإجمالي .

مشروع الطابع الحديث (الإسكان المتوسط):

بلغ عدد الوحدات بمشروع الطابع الحديث ( الإسكان المتوسط) 5760 وحدة منفذ منهم 1872 وحدة منفذه, وعدد الوحدات الجاري تنفيذها7760 وحدة عام 2022/2023.

مشروع محور الإسكان فوق المتوسط

بلغ اجمالي عدد الوحدات الجاري تنفيذها بمشروع محور الإسكان فوق المتوسط 7.3 الف وحدة باستثمارات قدرها 14.6 مليار جنيه عام 2022/2023 .

مشروع كمبوند 700 فدان ( الإسكان فوق متوسط )

بلغ اجمالي عدد الوحدات الجاري تنفيذها بمشروع كمبوند 700 فدان ( الإسكان فوق متوسط) 8.7 الف وحدة باستثمارات قدرها 3.0 مليار جنيه عام 2022/2023 .

مشروع جنه مصر (الإسكان الفاخر):

بلغ عـدد الوحــدات بمشروع جنة مصر ( إسكان فاخر) 27.8 الف وحــــدة بالمـدن الجديدة منفــــذ منهم 432 وحدة منفذة و 17.6 الف وحدة جاري تنفيذها باستثمارات قدرها 1.4 مليار جنيه عام 2022/2023.

المشروعات التى تمت بالمدن الجديدة تحت اشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة(الإسكان الفاخر):

بلغ اجمالي عدد الوحدات المنفذة 560 وحــــــدة و 31.6 الف وحدة جارى تنفيذها بالعاصمـــــة الإداريــــــة الجديدة باستثمــــارات قدرهــــا 6.7 مليار جنيه, و عـدد الوحدات المنفذة بالمنصورة الجديدة 872 وحــدة و الجاري تنفيذها 254 وحدة بإستثمــارات قدرها 0.3 مليار جنيه , 10256 وحدة جاري تنفيذها بالعلمين الجديدة باستثمارات قدرهـا 8.2 مليار جنيه و 3378وحدة جاري تنفيذها بغرب كارفور باستثمارات قدرها 0.6 مليار جنيه عام 2022/2023.

مشروع داره الإسكان الاستثماري تابع لصندوق التنمية الحضرية

بلغ اجمالي عدد الوحدات المنفـذة بمشروع داره (الإسكان الاستثماري) 61 الف وحـدة باستثمارات قدرها 74.5 مليار جنيه عام 2022/2023 .