حسن الخاتمة.. وفاة رجل ساجدا أثناء صلاة الفجر بمسجد بالمحلة

شهدت مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية استمرار حالة من الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة عجوز مسن يدعى السعيد محمود السحلي ساجدا خلال أداء صلاة الفجر بمسجد الششتاوي .

تفاصيل الرحيل المفاجىء



وكشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ان الراحل كان من حفظة القرآن الكريم ومواظب على الصلاة وتوفي ساجدا أثناء صلاة الفجر.



وأفادت مصادر مقربة من أسرة العجوز المسن أنهم سيصلون علي جثمانه عقب أداء صلاة الجنازة على الفقيد عقب أداء صلاة الجمعة بمسجد الششتاوي ويدفن جثمانه في مقابر أسرته بالمقابر الجديدة وسط الدعوات له بالرحمة والمغفرة.

حسن الخاتمة



الجدير بالذكر أن العجوز المتوفي من أكبر عائلات المحلة وتميز بحسن الخلق والبر مع زملائه وجيرانه وأقاربه طوال فترات عمره .