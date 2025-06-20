قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد إجازة رأس السنة الهجرية.. 3 أيام متواصلة
دعاء الجمعة الأخيرة من العام الهجري.. يقضي حوائجك ويمحو ذنوبك| ردده الآن
عراقجي: أمريكا شريكة في الجريمة الإسرائيلية ولن نجري محادثات معها
القبض على شخص ادعى قدرته على تسريب امتحانات الثانوية العامة
16 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملة
بث مباشر.. خطبة الجمعة من الحرمين الشريفين
إقرار 5 مشروعات قوانين.. حصاد جلسات النواب من 15 إلى 17 يونيو
شروط قبول الثانوية العامة والشهادات المعادلة ببرامج الكريديت بجامعة عين شمس| خاص
رحلة الموسى.. فيلم تسجيلي يرصد حياة صياد مصري تخصص في صيد أسماك القرش
كأس العالم للأندية.. هل يتآمر بالميراس مع إنتر ميامي لإقصاء الأهلي؟
محمد صلاح مرشح لحصد لاعب العام في الدوري الإنجليزي
توطين أحدث التكنولوجيا.. تعاون مشترك بين الإنتاج الحربي والشركات الصربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حسن الخاتمة.. وفاة رجل ساجدا أثناء صلاة الفجر بمسجد بالمحلة

مات ساجدا بالغربية
مات ساجدا بالغربية
الغربية أحمد علي

شهدت مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية استمرار حالة من الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة عجوز  مسن يدعى السعيد محمود السحلي ساجدا خلال أداء صلاة الفجر بمسجد الششتاوي  .

تفاصيل الرحيل المفاجىء 


وكشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ان الراحل كان من حفظة القرآن الكريم ومواظب على الصلاة وتوفي ساجدا أثناء صلاة الفجر.


وأفادت مصادر مقربة من أسرة العجوز المسن أنهم سيصلون علي جثمانه عقب أداء صلاة الجنازة على الفقيد عقب أداء صلاة الجمعة بمسجد الششتاوي ويدفن جثمانه في مقابر أسرته بالمقابر الجديدة وسط الدعوات له بالرحمة والمغفرة.

 حسن الخاتمة 


الجدير بالذكر أن العجوز المتوفي من أكبر عائلات المحلة وتميز بحسن الخلق والبر مع زملائه وجيرانه وأقاربه طوال فترات عمره .

اخبار محافظة الغربية وفاة عجوز مسن ساجدا حسن الخاتمه المحلة مسجد الششتاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

قرارات جمهورية حاسمة وتكليفات مباشرة من الرئيس السيسي لكبار رجال الدولة

وزير مالية الإحتلال

وزير مالية الاحتلال يطالب دول الخليج بدفع تكاليف الحرب ضد إيران

الاهلي

ترتيب مجموعة الأهلي بعد فوز إنتر ميامي على بورتو

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 وصل كام؟

ريبيرو

أول تعليق من ريبيرو على هزيمة الأهلي أمام بالميراس

الايجار القديم

إنهاء عقد الإيجار وإخلاء الشقق فورا في 3 حالات.. قانون الإيجار القديم

الأهلي

رقم قياسي جديد للأهلي في كأس العالم للأندية

ميدو

أحسن فريق في مصر.. ميدو يهاجم لاعبي الأهلي بعد الخسارة أمام بالميراس

ترشيحاتنا

ايركايرو

توسيع أسطولها الجوي.. إير كايرو تتعاقد على تأجير طائرة إيرباص A320

وزير الطيران

معرض باريس.. وزير الطيران يلتقي مسئولي كبرى الشركات العالمية في إدارة المطارات

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يشارك في احتفالية تخرج التدريب على الحرف

إيمان كريم: يجب عقد شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم قضايا الإعاقة

بالصور

تويوتا تطلق سيارة كهربائية تعتمد على تقنيات شاومي وهاواوي الصينية

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فورد تطلب من السائقين التوقف عن استخدام هذه السيارات فورا

فورد
فورد
فورد

كاجوال لافت .. رنا سماحة تستعرض رشاقتها

رنا سماحة
رنا سماحة
رنا سماحة

تكدس سيارات تسلا داخل المعارض بسبب نقص المبيعات

تسلا
تسلا
تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد