قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد إجازة رأس السنة الهجرية.. 3 أيام متواصلة
دعاء الجمعة الأخيرة من العام الهجري.. يقضي حوائجك ويمحو ذنوبك| ردده الآن
عراقجي: أمريكا شريكة في الجريمة الإسرائيلية ولن نجري محادثات معها
القبض على شخص ادعى قدرته على تسريب امتحانات الثانوية العامة
16 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملة
بث مباشر.. خطبة الجمعة من الحرمين الشريفين
إقرار 5 مشروعات قوانين.. حصاد جلسات النواب من 15 إلى 17 يونيو
شروط قبول الثانوية العامة والشهادات المعادلة ببرامج الكريديت بجامعة عين شمس| خاص
رحلة الموسى.. فيلم تسجيلي يرصد حياة صياد مصري تخصص في صيد أسماك القرش
كأس العالم للأندية.. هل يتآمر بالميراس مع إنتر ميامي لإقصاء الأهلي؟
محمد صلاح مرشح لحصد لاعب العام في الدوري الإنجليزي
توطين أحدث التكنولوجيا.. تعاون مشترك بين الإنتاج الحربي والشركات الصربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الطاقة الذرية تعلن تضرر بنايات رئيسية في موقع خنداب الإيراني

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تضرر بنايات رئيسية في موقع خنداب البحثي للماء الثقيل في إيران إثر هجمات إسرائيلية بما في ذلك وحدة التقطير.

             
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، قد قال في وقت سابق إن الأدلة التي جمعتها الوكالة بشأن البرنامج النووي الإيراني لا يمكن أن تكون ذريعة لأي عمل عسكري.

وأضاف جروسي - في تصريح لشبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة، أن العمل العسكري يعد قرارا سياسيا لا علاقة له بتقارير الوكالة.. مؤكدا أنه ليس هناك ما يدل على وجود برنامج منهجي في إيران لصناعة سلاح نووي.

وعند سؤاله عن مدى قلقه بشأن العواقب المحتملة لضربة أمريكية على منشأة فوردو، قال جروسي إن الدبلوماسية هي الطريق الوحيد الممكن، مشيرا إلى أنه يمكن تدمير الهياكل المادية، لكن لا يمكن تدمير المعرفة والتقدم التكنولوجي.

تأتي تصريحات جروسي في أعقاب الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع إيرانية، والتي استندت فيها إسرائيل إلى التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أوضح أن إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم بمستويات تفوق الدول التي لا تمتلك برامج للأسلحة النووية، مما يعد انتهاكا لالتزاماتها بمنع الانتشار النووي.

وكانت إسرائيل قد شنت هجمات على العديد من الأهداف العسكرية في إيران، بما في ذلك منشآت نووية .. وردا على ذلك، أطلقت إيران مئات الصواريخ التي استهدفت العديد من المواقع في أنحاء إسرائيل.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية موقع خنداب البحثي الماء الثقيل إيران البرنامج النووي الإيراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

قرارات جمهورية حاسمة وتكليفات مباشرة من الرئيس السيسي لكبار رجال الدولة

وزير مالية الإحتلال

وزير مالية الاحتلال يطالب دول الخليج بدفع تكاليف الحرب ضد إيران

الاهلي

ترتيب مجموعة الأهلي بعد فوز إنتر ميامي على بورتو

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 وصل كام؟

ريبيرو

أول تعليق من ريبيرو على هزيمة الأهلي أمام بالميراس

الايجار القديم

إنهاء عقد الإيجار وإخلاء الشقق فورا في 3 حالات.. قانون الإيجار القديم

الأهلي

رقم قياسي جديد للأهلي في كأس العالم للأندية

ميدو

أحسن فريق في مصر.. ميدو يهاجم لاعبي الأهلي بعد الخسارة أمام بالميراس

ترشيحاتنا

ايركايرو

توسيع أسطولها الجوي.. إير كايرو تتعاقد على تأجير طائرة إيرباص A320

وزير الطيران

معرض باريس.. وزير الطيران يلتقي مسئولي كبرى الشركات العالمية في إدارة المطارات

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يشارك في احتفالية تخرج التدريب على الحرف

إيمان كريم: يجب عقد شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم قضايا الإعاقة

بالصور

تويوتا تطلق سيارة كهربائية تعتمد على تقنيات شاومي وهاواوي الصينية

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فورد تطلب من السائقين التوقف عن استخدام هذه السيارات فورا

فورد
فورد
فورد

كاجوال لافت .. رنا سماحة تستعرض رشاقتها

رنا سماحة
رنا سماحة
رنا سماحة

تكدس سيارات تسلا داخل المعارض بسبب نقص المبيعات

تسلا
تسلا
تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد