مدير الطاقة الذرية: تقارير الوكالة ليست مبررا لأي عمل عسكري

قال المدير العام للوكالة الدولية لـ الطاقة الذرية، رافاييل جروسي، إنّ الدبلوماسية هي السبيل الوحيد للمضي قدما بشأن ملف إيران النووي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأوضح، أنّ الحرب قرار سياسي لا علاقة له بما تقوله وكالة الطاقة الذرية، موضحًا، أنّ تقارير الوكالة ليست مبررا لأي عمل عسكري.

أكد رفائيل فرانكو، نائب المدير العام السابق للمديرية الوطنية للأمن السيبراني في دولة الاحتلال أن الإيرانيين تمكنوا خلال الأيام الماضية من اختراق كاميرات المراقبة المنتشرة في شوارع تل أبيب للتعرف على أماكن سقوط صواريخهم لتحسين دقتها.

وشدد المسؤول العبري - عبر الإذاعة الإسرائيلية - على ضرورة إطفاء كاميرات المراقبة المنزلية أو على الأقل تغيير كلمة المرور الخاصة بها وفق وكالة بلومبرج.

ويُشار الى أن حركة المقاومة الفلسطينية حماس ، نجحت هي الأخرى في اختراق كاميرات أمنية خاصة قبل طوفان الأقصى وفقًا لما قاله جابي بورتنوي، المدير السابق للمديرية الوطنية للأمن الإلكتروني في دولة الاحتلال.

وأشار بورتنوي في تصريحات له إلى أن جمع المعلومات الاستخباراتية الذي قامت به حماس من كاميرات خاصة في محيط غزة كان كارثة.

وختم تصريحاته بالقول: "تم اختراق آلاف الكاميرات على مر السنين - العامة والخاصة - واستُخدمت لجمع المعلومات الاستخباراتية".