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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وصول أول قطار للخط الرابع للمترو مايو 2026 ودراسة امتداده لميدان الحصري

وزير الصناعة والنقل
وزير الصناعة والنقل
ولاء عبد الكريم

عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعا موسعا مع الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة ميتسوبيشى ماشينيري اليابانية  جونيشيرو ناكاتسوكا  لبحث سبل دعم التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال مترو الأنفاق وذلك بحضور المهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي واللواء طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق وقيادات وزارة النقل والهيئة.


فى بداية اللقاء أشار الوزير الى التعاون المثمر مع شركة ميتسوبيشى اليابانية في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة في مجال مترو الانفاق لافتا إلى الأهمية الكبيرة للتعاون المشترك فى توريد وتحديث عدد من قطارات الخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق بالتعاون مع ميتسوبيشى والتى تشمل إعادة تأهيل 35 قطارا للخط الثانى و23 قطارا للخط الأول، وحيث أكد الوزير على الأهمية الكبيرة  لتأهيل هذه القطارات لدعم أسطول الوحدات المتحركة بالخطين الأول والثانى لزيادة اتاحية القطارات بما يساهم فى ثبات مواعيد التشغيل وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب ومن وثم زيادة عدد الركاب، وزيادة العوائد المالية لشركة إدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

كما تم استعراض التعاون مع شركة ميتسوبيشي اليابانية في تنفيذ الخط الرابع للمترو حيث تقوم الشركة بتنفيذ الاعمال الكهروميكانيكية والورشة  بالإضافة الى تنفيذ  اعمال الوحدات المتحركة للمرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو بواقع 23 قطار وخدمة الصيانة الخاصة بالقطارات لمدة عامين وفقا للعقد الموقع في 18/11/2021 وحيث من المخطط وصول أول قطار إلى مصر مايو 2026 ليتوالى وصول باقي القطارات تباعا وفقا للجدول المخطط واكد الوزير على أهمية التعاون المستقبلي مع شركة ميتسوبيشي العالمية في توطين صناعة هذه الوحدات المتحركة في مصر سواء من خلال إقامة مصنع في مصر او من خلال الشراكة  مع شركة نيرك او مصنع سيماف.

واكد الوزير على أهمية مشروع الخط الرابع للمترو والذي تمتد مرحلته الأولى من الخط الرابع بطول 19 كم وعدد 17 محطة (16 نفقية – 1 سطحية) من غرب الطريق الدائرى على حــــدود مدينة 6 أكتوبر مروراً بمحطة المتحف المصرى الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثانى للمترو ، ثم يمتد بعد ذلك ليتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول للمترو بمحطة الملك الصالح وتنتهي المرحلة الأولى للخط بمحطة الفسطاط . و حيث يجري حالياً تنفيذ الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى بالمحطات وأعمال الحفر النفقي لنفقي المترو (نفق لكل اتجاه) بواسطة 4 ماكينات حفر نفقي (2 ماكينة لكل اتجاه).

مضيفا أنه يجري حالياً دراسة تنفيذ المرحلة الثانية والتي تمتد بطول 31.8 كم وعدد 21 محطة ( 6 علوية – 15 نفقية) في مسار نفقي ثم تتقاطع مع الخط السادس للمترو "الجارى دراسته" بمحطة السيدة عائشة ، ثم تمتد بشارع صلاح سالم ثم طريق النصر حتى جامعة الازهر مرورا بمدينة نصر لتتبادل الخدمة مع مونوريل شرق النيل بمحطة الطيران ثم يستمر في الاتجاه الجنوب الشرقي حتى يتقاطع مع الطريق الدائري عند المجمع الأمني وأكاديمية الشرطة .

ثم يمتد شرقا بمحور السادات بعد اكاديمية الشرطة في مسار علوي حتى التجمع الأول بالقاهرة الجديدة مرورا باسكان الشباب والياسمين والبنفسج ثم يتجه شمالا إنتهاءً بموقع ورشة العمرة الجسيمة للخط الرابع شمال تقاطع الطريق الدائرى مع طريق القاهرة / السويس نهاية المرحلة الثانية .

وكذلك دراسة تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط في المسافة من محطة حدائق الأشجار وحتى ميدان الحصري بطول 16.3 كم لخدمة الكثافة السكانية على طول مسارها ولتحقيق الربط مع مونوريل غرب النيل في محطة الحصري ، وكذلك دراسة تنفيذ المرحلة الرابعة من الخط في المسافة من المحطة النهائية بالمرحلة الثانية وحتى محطة مطار العاصمة بمشروع القطار الكهربائي الخفيف للربط مع القطار الكهربائي الخفيف LRT (عدلى منصور – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية) بطول 38.7 كم مؤكداً على أهمية مشروعات مترو الأنفاق في تحقيق الربط بين مختلف المناطق، وتيسير حركة المواطنين، وهو ما يخدم أهداف التنمية ، لافتا الى انه من المتوقع أن ينقل الخط حوالي 1.5 مليون راكب يومياً، بعد اكتمال تنفيذه.  

الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل شركة ميتسوبيشى قطارات الخطين مشروع الخط الرابع للمترو

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