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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الوزير يلتقي بوفد المستثمرين الصناعيين بأبو رواش.. السبت

وزير الصناعة
وزير الصناعة
ولاء عبد الكريم

أعلنت وزارة الصناعة أنه تقرر، عقد لقاء المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مع مستثمري منطقة أبو رواش الصناعية يوم السبت القادم الموافق 21 يونيه 2025   وذلك بمبنى محافظة الجيزة - ميدان سفنكس - المهندسين - أمام بوابة نادي الزمالك في تمام الساعة 9 صباحاً.

يأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين يوم السبت من كل أسبوع لحل مشاكلهم والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعية إقليمي ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول فورية لتشغيلها.

وتدعو الوزارة مستثمري منطقة أبو رواش الصناعية للمشاركة في هذا اللقاء والذي سيكون فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات التي تواجههم في المنطقة الصناعية.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود بعض المشكلات العاجلة للمستثمرين الصناعيين فعليهم التقدم بها لإدارة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل بوابة نادي الزمالك مستثمري منطقة أبو رواش الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الصناعة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

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