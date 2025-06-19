صادرات الصناعات الغذائية ترتفع لـ6.1 مليار دولار.. وطفرة في البطاطس المجمدة بنسبة 925%

قال الدكتور شريف سليمان، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قطاع الصناعات الغذائية في مصر يشهد نموًا متسارعًا، بعدما ارتفعت صادراته بنسبة تجاوزت 21% خلال الفترة الأخيرة، لتصل إلى 6.1 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذا الأداء يعكس تحسنًا واضحًا في بيئة الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

وأضاف سليمان، في تصريحات لبرنامج «مال وأعمال» مع الإعلامية إنجي طاهر على قناة إكسترا نيوز، أن نمو الصادرات له مردود اقتصادي مباشر يتمثل في جذب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب دعم احتياطي النقد الأجنبي، ما ينعكس بشكل إيجابي على استقرار سعر صرف الجنيه المصري.

وأوضح أن بعض القطاعات الفرعية داخل الصناعات الغذائية حققت طفرات غير مسبوقة، وعلى رأسها صادرات البطاطس المجمدة التي سجلت نموًا مذهلًا بنسبة 925%، مشيرًا إلى تنوع كبير في الأسواق التصديرية، من بينها الولايات المتحدة التي زادت الواردات من المنتجات المصرية بنسبة 30%، وهولندا بنسبة 42%، بالإضافة إلى أسواق الخليج التي سجلت نسب نمو تراوحت بين 20% و30%.

وأكد سليمان أن السعودية، السودان، ليبيا، هولندا، إيطاليا، والولايات المتحدة تُعد من أبرز الوجهات التي تستورد المنتجات الغذائية المصرية، معربًا عن تفاؤله بقدرة القطاع على تحقيق 7 مليارات دولار كقيمة صادرات بنهاية عام 2025، في ظل الأداء القوي الحالي ومنافسة القطاع لقطاعات تصديرية تقليدية مثل السلع الهندسية.

واختتم سليمان تصريحاته بالتأكيد على أن الطفرة الحالية في صادرات الصناعات الغذائية تمثل خطوة مهمة في طريق تحقيق هدف الدولة ببلوغ 100 مليار دولار من إجمالي الصادرات المصرية، مشددًا على أهمية استمرار الدعم الحكومي والتوسع في الأسواق العالمية للحفاظ على هذا الزخم.