برلمانية: تصنيع أجهزة السونار محليًا يعزز الصناعة الوطنية

قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تصنيع أجهزة السونار الطبية في مصر يمثل قفزة نوعية في دعم الصناعة الوطنية، ويعكس رؤية القيادة السياسية في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الخارج.

وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا المشروع يفتح آفاقًا جديدة للصناعة المصرية في قطاع التكنولوجيا الطبية، الذي يُعد من القطاعات الحيوية التي تجمع بين العلم والتقنية والابتكار، مما يرفع من مستوى الصناعات التحويلية ويوفر فرص عمل كثيرة في مجالات الهندسة والتصنيع والتقنية.

وأضافت أن توفير ما يقرب من ٤٠ مليون دولار سنويًا من العملة الصعبة بفضل تصنيع أجهزة السونار محليًا يعزز الاستقرار الاقتصادي ويُسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ويمنح مصر قوة تنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشارت إلى أن نجاح هذه المبادرة يعكس أهمية دعم البحث العلمي والابتكار في الصناعة الطبية، مع ضرورة توفير الدعم الكامل من الحكومة والقطاع الخاص لتطوير مزيد من الأجهزة والمعدات الطبية محليًا، بما يسهم في تطوير القطاع الصحي ورفع جودة الخدمات.

وأكدت النائبة أن هذا الإنجاز يمثل نموذجًا يحتذى به في تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة، بما يحقق الأهداف التنموية لمصر في رؤية 2030.