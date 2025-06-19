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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: تصنيع أجهزة السونار محليًا يُسهم في توفير خدمات صحية متطورة

مستشفيات
مستشفيات
حسن رضوان

قالت النائبة سمر سالم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن تصنيع أجهزة السونار الطبية محليًا يعد خطوة حاسمة في توفير خدمات صحية متطورة تلبي احتياجات المواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وأوضحت سالم في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أجهزة السونار تعتبر من أهم الأدوات التشخيصية المستخدمة في مختلف التخصصات الطبية، وأن وجود صناعة محلية يضمن توفر هذه الأجهزة بشكل مستمر ويقلل من الاعتماد على الاستيراد الذي قد يواجه أزمات وتأخيرات تؤثر على جودة الخدمة الصحية.

وأضافت أن هذه الخطوة تدعم استراتيجية وزارة الصحة في تحديث وتطوير المنظومة الصحية، وتساعد في تخفيف العبء المالي على الدولة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مما يتيح تخصيص المزيد من الموارد لتطوير البرامج الصحية.

وأكدت النائبة أن تصنيع أجهزة السونار محليًا يوفر فرص تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في مجال الصيانة والتشغيل، ما يرفع من مستوى الأداء في المستشفيات والمراكز الصحية.

وأشارت إلى أن هذا الإنجاز يعكس الإرادة الوطنية في تعزيز الصناعة المحلية والاعتماد على القدرات الوطنية في تلبية احتياجات المواطنين الصحية، مشددة على ضرورة الاستمرار في دعم هذا القطاع الحيوي لضمان تحقيق أفضل النتائج للمواطنين.

مجلس النواب النائبة سمر سالم أجهزة السونار تصنيع أجهزة السونار

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