موجوعين بالكرامة | محمود عامر يوجه رسالة مؤثرة لصنّاع الدراما

عبّر الفنان محمود عامر عن حزنه واستيائه من قلة مشاركته في الأعمال الفنية مؤخرًا، موجهًا رسالة إنسانية ومؤثرة إلى صنّاع الدراما والسينما، مؤكدًا أن طلب الفنان للعمل لا يُعد عيبًا أو تقليلًا من كرامته، بل هو حق مشروع وسعي شريف.

وكتب عامر عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك":"على فكرة إحنا لما بنطلب إن إحنا نشتغل، فده مطلب مشروع ومش عيب ولا حرام ومفيش فيه أي إحراج أو قلق، لأن دي مهنتنا، ربنا إعطانا إياها. فلما حد بيبعت رسالة لمخرج أو منتج أو مساعد مخرج أو مدير إنتاج، ده اسمه سعي بكرامة وعزة نفس."

وتابع"لكن للأسف بعض الناس بيعتبروا الرسائل دي نوع من التسول، وأحيانًا بيفرجوا الناس عليها رغم إنها رسائل خاصة، وده بجد شيء مؤلم. كلنا في مركب واحدة، وكلنا مدخلات لمخرجات، وكلنا بنكمل بعض."

وأنهى الفنان رسالته بنداء إلى من بيدهم القرار في الوسط الفني:

"رفقًا بمن هم موجوعين بالكرامة."