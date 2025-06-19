الببلاوي تستغيث بعد تعرض شاليهها للتخريب: "النقاش والكهربائي هربوا"

نشرت الفنانة ميار الببلاوي، ، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، يُظهر حجم التلف والفوضى داخل شاليهها الخاص، مشيرة إلى أنها تعرضت لعملية نصب واحتيال من قبل أحد العمال.

وعلّقت الببلاوي على الفيديو قائلة: "قنبلة إيرانية دمّرت بيتي.. النقاش الحرامي هرب بعد ما خد الفلوس هو وأخوه الكهربائي"، مضيفة أن العاملين قاما بأخذ الأموال مقابل أعمال تشطيب، ثم اختفيا دون استكمال العمل.

وتابعت في استغاثتها: "الحرامية بينصبوا على الناس، يقعدوا في بيوتهم ويسحبوا الفلوس ويختفوا.. معايا بطايقهم وأرقام تليفوناتهم وبعرف عنوان أختهم وبنتها.. حد يلحقني أرجوكم!".

وطالبت الببلاوي الجهات المعنية بالتدخل السريع لمحاسبة المتسببين في الواقعة، محذّرة من تكرار مثل هذه الوقائع التي تستهدف المواطنين وتعرض ممتلكاتهم للخطر والخسارة " .