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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شمس البارودي تنعى شقيق الفنان الراحل حسن يوسف: ذهب إليه متعجلا

شمس البارودي وحسن يوسف
شمس البارودي وحسن يوسف
يمنى عبد الظاهر

نعت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، اللواء منير يوسف، شقيق زوجها الفنان الراحل حسن يوسف، الذي وافته المنية صباح أمس، وذلك عبر منشور مؤثر على حسابها الرسمي بموقع “فيسبوك”.

وكتبت البارودي: “لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، رحمة الله عليك يا منير، أخو زوجي وحبيبه، ذهب إليه متعجلًا”، في إشارة إلى شقيقه الراحل حسن يوسف الذي توفي قبل نحو 8 أشهر.

وأضافت: “كان منهارًا يوم دفن جثمان حبيبي، وكان أكثر إخواته قربًا له، مع أختهم الصغيرة فاتن، رحمات ربي عليك سيادة اللواء منير يوسف، ولقاؤكم في أعلى جنان الخلد بإذن الله”.

وكان محمد يوسف، شقيق الفنان الراحل، قد أعلن نبأ الوفاة عبر صفحته الشخصية، قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله شقيقي الأكبر اللواء منير يوسف، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.. نسألكم الدعاء".

يُذكر أن الفنان حسن يوسف رحل عن عالمنا في أكتوبر الماضي عن عمر ناهز الـ90 عامًا، بعد مشوار فني طويل حافل بالأعمال التي تركت بصمة في تاريخ السينما والدراما المصرية.

شمس البارودي اللواء منير يوسف الفنان الراحل حسن يوسف رحل عن عالمنا في أكتوبر

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