مها أحمد: مجدي كامل سيدي وتاج راسي وجزمته فوق دماغي.. فيديو

عبرت الفنانة مها أحمد عن حبها الشديد لزوجها الفنان مجدي كامل قائلة: "ممكن أكون حسدت نفسي عشان متجوزة راجل زي الفل، دكتور وبقالنا 30 سنة متجوزين، مسبتش البيت مرة، بيعشقني وهو سيدى وتاج راسي وجزمته على دماغي، وانا مبعرفش اتخانق، وساعات اكون متعصبة جدًا عليه لاني عصبية شوية ولما يخرج من الأوضة أقوله مجدي اعملي معاك شاي والموضوع يخلص، وهو استغرب ده في اول الجواز".



وقالت مها أحمد خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "مجدي بيحبني عشان حلوة وامورة ومتجددة طول الوقت والكلام ده المفروض تعمله كل الستات، وانا بتشقلب ف البيت، وبيحبني كمان عشان شبه مامته، وست مكافحة وبيدلعني بيقولي يا وزة وحياتنا كلها متخرجش بره ولو هعيش معاه ب 1000 جنيه او 10 جنيه هعيش موافقة، وجبت أجهزة بيتي كلها بالقسط ساعة الجواز، والست متسامحش في الخيانة وأنا عمري ما اتخانت وانا ست كاملة متكاملة وقمر وبحب ادلع واتدلع، ومجدي طول عمرنا اول مايرجع البيت بيناديني يا وزة وياخدني وانا قصيرة كده في حضنه ويحط دماغي على صدره".

برنامج “أسرار” تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر