زوجي كان نايم.. مها أحمد تفجّر مفاجآت جديدة في أزمة السقا وأمير كرارة|فيديو

تحدّثت الفنانة مها أحمد، عن أزمتها مع الفنان أحمد السقا وأمير كرارة، قائلة: "علاقتنا زادت أكثر".

وقالت الفنانة مها أحمد، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار"، مع الإعلامية أميرة بدر، المُذاع على قناة "النهار": "اللي الناس متعرفهوش، أنا ولأول مرة أطلع في برنامج وأقولها أنا مكنتش قاصده أني أزعل أحمد السقا أو أمير كرارة".

وأضافت: "أنا لم أقلل من أحمد السقا أو أمير كرارة"، موضحة: "توقيت المشكلة كانت بعد شحن كتير أوي أني كنت تعبانة نفسياً من ضغوطات كثيرة، وهذا لا يمنع أني أما أشوف صاحبي في أحسن حالاته أني أعاتبه، لكن الغلطة أنني لم أعاتبه وجهًا لوجه".

مجدي كامل كان نايم

وتابعت: "وقت المشكلة لم يكن لدي دراية بجبروت السوشيال ميديا، وبقوة تأثير السوشيال ميديا"، مضيفة: "استخدامي للسوشيال ميديا لم يكن صح.. ووقت المشكلة مجدي كامل كان نايم، وكنت بفضفض على السوشيال ميديا أكن السقا قدامي، ولم أكن أتخيل أني ممكن أكتب حاجة تقلب الدنيا، ونمت وصحيت من النوم لقيت الدنيا مقلوبة عليا".