عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زوجي كان نايم.. مها أحمد تفجّر مفاجآت جديدة في أزمة السقا وأمير كرارة|فيديو

مها أحمد
مها أحمد

تحدّثت الفنانة مها أحمد، عن أزمتها مع الفنان أحمد السقا وأمير كرارة، قائلة: "علاقتنا زادت أكثر".

txt

بيدلعني يقولي «يا وزة».. مها أحمد تكشف أسباب حب الفنان مجدي كامل لها

txt

مها أحمد تتوعد فادي خفاجة على الهواء: «حقي هاخده بالقانون» |فيديو

وقالت الفنانة مها أحمد، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار"، مع الإعلامية أميرة بدر، المُذاع على قناة "النهار": "اللي الناس متعرفهوش، أنا ولأول مرة أطلع في برنامج وأقولها أنا مكنتش قاصده أني أزعل أحمد السقا أو أمير كرارة".

 

وأضافت: "أنا لم أقلل من أحمد السقا أو أمير كرارة"، موضحة: "توقيت المشكلة كانت بعد شحن كتير أوي أني كنت تعبانة نفسياً من ضغوطات كثيرة، وهذا لا يمنع أني أما أشوف صاحبي في أحسن حالاته أني أعاتبه، لكن الغلطة أنني لم أعاتبه وجهًا لوجه".

 

مجدي كامل كان نايم

وتابعت: "وقت المشكلة لم يكن لدي دراية بجبروت السوشيال ميديا، وبقوة تأثير السوشيال ميديا"، مضيفة: "استخدامي للسوشيال ميديا لم يكن صح.. ووقت المشكلة مجدي كامل كان نايم، وكنت بفضفض على السوشيال ميديا أكن السقا قدامي، ولم أكن أتخيل أني ممكن أكتب حاجة تقلب الدنيا، ونمت وصحيت من النوم لقيت الدنيا مقلوبة عليا".

مها أحمد أمير كرارة الفنانة مها أحمد الفنان مجدي كامل الفنان احمد السقا برنامج أسرار الإعلامية أميرة بدر احمد السقا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بسبب اللاعب أحمد رفعت| تفاصيل

4 عمارات في ساعتين| شاهد عيان يكشف سببًا مثيرا لـ حريق استوديو الأهرام

صراع مع المرض اللعين .. الموت يفجع نجم مسرح مصر

مفاجأة.. مالك فيلا مجاورة لـ حريق استوديو الأهرام: كانوا بيصوروا وقلبت بجد | فيديو

راتب خيالي يزيد سنويًا | 3 أسباب لتجديد عقد طاهر محمد طاهر 3 مواسم في الأهلي

هتاخد كام زيت وسكر.. نصيب الفرد في تموين شهر مارس بالأسعار جديدة

حالته صعبة جدا| نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن اللاعب أحمد رفعت

سقوط كونتينر من فوق تريلا على طريق شبرا بنها الحر دون إصابات

ترشيحاتنا

بعد رفض نتنياهو.. وزير الدفاع الإسرائيلي يعقد جلسة بديلة لبحث صفقة تبادل المحتجزين

وزيرة الثقافة: ستوديو الأهرام لم يتأثر والحريق أصاب ديكور الحارة الشعبية فقط|فيديو

رئيسة لجنة الانتخابات بموسكو: أنظمة المعلومات لم تتعطل رغم الهجمات المتكررة

دعاء ليلة 7 رمضان.. أكثر منها في قيام الليل واطلب حاجتك بخشوع

زوجي كان نايم.. مها أحمد تفجّر مفاجآت جديدة في أزمة السقا وأمير كرارة|فيديو

مسئولة قعدتني 5 سنين وهدخل الجنة بسبب ابني .. ماذا قالت مها أحمد عن فترة غيابها وابنها؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باسم غريب.. فاكهة مذكورة في القرآن لايعرفها كثيرون وتعالج أخطر الأمراض|تعرف عليها

ظهور مثير لـ أحمد الفيشاوي بـ سبحة والده مع تعليق مؤثر |شاهد

الجمهور هاجمها بسببه .. أعراض مرض أروى جودة

مسلسلات رمضان 2024| طرح البوسترات الفردية لمسلسل "فراولة"

فيديو

حسن عبد الفتاح يعلن مفاجأة لجمهوره في عيد الفطر 2024 | خاص

مسئولة قعدتني 5 سنين وهدخل الجنة بسبب ابني .. ماذا قالت مها أحمد عن فترة غيابها وابنها؟

منع نجوى فؤاد من الحركة وهذه أمنياتها بعد التاريخ الفني الطويل.. فيديو

سالى عبد السلام تروى أسباب عدم قبولها بالتلفزيون.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ