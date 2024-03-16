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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بقرأ قرآن قبل اللايف| مها أحمد: أنا بتحسد ومؤمنة جدا بيه.. فيديو

مها أحمد
مها أحمد

ردت الفنانة مها أحمد، على سؤال الإعلامية أميرة بدر،: "ما هي الشهوة اللي عندك"، قائلة: "الشهوة للستر".

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مها أحمد تبكي على الهواء بسبب إبنها من ذوي الهمم.. وتعترف: قعدت في بيتي 5 سنوات بسبب العند

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مها أحمد: مسؤولة كبيرة قعدتني في بيتي 5 سنين بسبب العند

وقالت الفنانة مها أحمد، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار"، مع الإعلامية أميرة بدر، المُذاع على قناة "النهار"،: "الستر من أي شخص يقول عليك أي شيء وحش.. ستر من ربنا من أي شخص يقول عليك كلام مش كويس، ومن أي شخص يظن فيكي حاجه مش فيكي".

وتابعت: الفنانة مها أحمد، "شهوتي للستر تجلب لي أي شيء آخر"، مضيفه: "أنا ناجحة واللي عايزه ربنا هيكون".

وأشارت الفنانة مها أحمد،: "أنا بتحسد ومؤمنة جدا بالحسد، وبحب ألبس حاجات تحميني من الحسد.. وبقرأ قرآن قبل ما أطلع لايف وبقرأ في اللايف"، موضحه: "تلت تربع اللي موجودين على تيك توك من الفنانين بيحسدوني".

مها أحمد الإعلامية أميرة بدر الفنانة مها أحمد برنامج أسرار أميرة بدر

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