بقرأ قرآن قبل اللايف| مها أحمد: أنا بتحسد ومؤمنة جدا بيه.. فيديو

ردت الفنانة مها أحمد، على سؤال الإعلامية أميرة بدر،: "ما هي الشهوة اللي عندك"، قائلة: "الشهوة للستر".

وقالت الفنانة مها أحمد، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار"، مع الإعلامية أميرة بدر، المُذاع على قناة "النهار"،: "الستر من أي شخص يقول عليك أي شيء وحش.. ستر من ربنا من أي شخص يقول عليك كلام مش كويس، ومن أي شخص يظن فيكي حاجه مش فيكي".

وتابعت: الفنانة مها أحمد، "شهوتي للستر تجلب لي أي شيء آخر"، مضيفه: "أنا ناجحة واللي عايزه ربنا هيكون".

وأشارت الفنانة مها أحمد،: "أنا بتحسد ومؤمنة جدا بالحسد، وبحب ألبس حاجات تحميني من الحسد.. وبقرأ قرآن قبل ما أطلع لايف وبقرأ في اللايف"، موضحه: "تلت تربع اللي موجودين على تيك توك من الفنانين بيحسدوني".