مها أحمد: مسؤولة كبيرة قعدتني في بيتي 5 سنين بسبب العند

علقت الفنانة مها أحمد على غيابها عن التمثيل لفترة طويلة قائلة: "اللي ضرني إن كان فيه وقت الثورة قيادات قاسية من المتحكمين في الدراما، عاندت معاه من غير ما أقصد؛ قعدني 5 سنين في بيتي".

وقالت مها أحمد خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "كنت بعمل بطولة مسرحية وجالي ابن مسؤولة كبيرة في ماسبيرو، هي المتحكمة في توزيع الأدوار في المسلسلات، وابنها كان شغال سمسار أدوار ومامته شريكة في معظم الأعمال وأنا مكنتش فاهمة للأسف، ولو فاهمة كنت هعمل ايه بردو".



وأضافت مها أحمد قائلة: "ابن المسؤولة طلبني في أكثر من عمل كانوا كتير عليا فا رفضت عشان الالتزام لاني بخاف على سمعتي، وكان موريني سابقة أعمال كبيرة جدا من ضمنها للزعيم عادل امام، وكانوا مصريين اشتغل في سيت كوم معين، لكني رفضت، وبسبب مسؤولة ماسبيرو للدراما تم وقفي 5 سنين، ومش مفروض اطلع ابرر لكل الناس كل حاجة، لأنها كانت قادرة أووي ساعتها، وانا كنت بعاند أكتر".