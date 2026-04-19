قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضربة مؤلمة لإسرائيل.. ارتفاع حصيلة قتلى جيش الاحتلال في جنوب لبنان إلى 15 جنديا
استئناف شاكر محظور على حكم حبسه عامين في نشر فيديوهات خادشة .. بعد قليل
«بن رمضان» يُعبّر عن استيائه داخل الأهلي .. وجلسة لاحتواء الموقف | تفاصيل
مواجهة قوية بين ليفربول وإيفرتون بالدوري الإنجليزي .. اليوم
تبدأ 31 مايو.. اعتماد جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 خلال ساعات
تفاصيل مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 9 في انفجار عبوة جنوب لبنان
مُحاكمة سارة خليفة في اتهامها بهتك عرض شخص .. اليوم
تسريبات: أبل تستعد لإطلاق iPhone 18 Pro في هذه الموعد
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام آرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي
بعد قليل .. هدير عبدالرازق وأوتاكا أمام المحكمة بسبب نشر فيديوهات خادشة
نظر دعوى تعويض ميار الببلاوي ضد الشيخ محمد أبوبكر .. بعد قليل
الطقس اليوم .. أجواء مائلة للحرارة بمعظم الأنحاء وأمطار ببعض المناطق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

مُحاكمة سارة خليفة في اتهامها بهتك عرض شخص .. اليوم

رامي المهدي

تنظر محكمة القاهرة الجديدة، محاكمة المذيعة سارة خليفة في اتهامها بهتك عرض شخص داخل شقتها في منطقة التجمع.

وطالب دفاع سارة خليفة بإعادة التحقيق في الدعوى من جديد وإرسالها إلى النيابة العامة.


وأكد دفاع المتهمين في قضية سارة خليفة، أن ما ورد بالتحقيقات بشأن وجود اتصال هاتفي منسوب لموكليه لا يعد دليلًا على تورطهم في الواقعة، موضحًا أن الاتصال المذكور – والمرفق ضمن الأحراز – يتعلق بأعمال خاصة في مجال العقارات، ولا يمت للواقعة محل الاتهام بصلة.

وأضاف الدفاع أن هواتف المتهمين لم يضبط بها أي محتوى أو تسجيلات تفيد اشتراكهم أو تورطهم في الجريمة، مشددًا على خلو الأوراق من دليل فني أو مادي قاطع يدين موكليه.

كما دفع الدفاع بانتفاء تعاطي المتهمين للمواد المخدرة من الأساس، مطالبًا ببطلان التحريات لعدم جديتها واعتمادها على أقوال مرسلة لا تسندها أدلة يقينية، الأمر الذي يُبطل ما بني عليها من إجراءات.

وقال محامي أحد المتهمين إن شقيق سارة خليفة، أكد في التحقيقات أنه لا يعلم شيئا عن الواقعة، مضيفا، أن اعترافاته جاءت على لسانه كالآتي:" انا في يوم الواقعة تم القبض عليا من داخل شقتي، ولم أطلع على إذن التفتيش أو قرار ضبط وإحضار".

وأضاف المحامي، أن دفع إذن التفتيش يعد أساسيا في القضية وقد يغير مجريات الواقعة إلى البراءة لأن التحريات جاءت غير جدية في تلك القضية.

وفند، دفاع أحد المتهمين في القضية، أن التحريات أثبتت ان المتهم الأول يقوم بالاتجار في المخدرات والمتهمين الثاني والثالث يقومان بالترويج، مشيرا إلى أن مجري التحريات، أكد أن المتهمين يقومون بتلك الجريمة منذ فترة زمنية طويلة.

وعقب دفاع أحد المتهمين على أقوال مجري التحريات لماذا لم يتم القبض عليهم منذ زمن.

وأكد الدفاع، أن مجري التحريات لم يتأكد في تحرياته كيف يتم دخول المخدرات إلى مصر، مضيفا أن ذلك يُعد تقصيرًا في التحريات، ولذلك اطلب براءة موكلي من الاتهام المنسوب إليه.

وتساءل الدفاع، كيف يتم دخول المخدرات إلى مصر؟ 

وطلب دفاع أحد المتهمين ببراءة موكله من الإتهام، كما طلب المحامي ببطلان تحريات المباحث، وبطلان الإجراءات، وتجاوز حدود التفتيش لاقتصار التفتيش لضبط الجرائم الواردة في القانون رقم 175 بشأن جرائم تقنية المعلومات، كما دفع الاتهام ببطلان تفتيش النيابة العامة والمراسلات الالكترونية والبرامج والنظم المعلوماتية الموجوده على هواتف المتهمين.


وطلب دفاع أحد المتهمين ببراءة موكله من تهمة، كما طلب المحامي ببطلان تحريات المباحث، وبطلان الإجراءات، وتجاوز حدود التفتيش لاقتصار التفتيش لضبط الجرائم الواردة في القانون رقم 175 بشأن جرائم تقنية المعلومات، كما دفع الاتهام ببطلان تفتيش النيابة العامة والمراسلات الالكترونية والبرامج والنظم المعلوماتية الموجوده على هواتف المتهمين.

وتلا ممثل النيابة العامة، أمر الإحالة حيث أكد أن التحقيقات أثبتت أن سارة خليفة وآخرين وفروا المكان، وسهلوا المعدات، وتبادلوا الرسائل، والمبالغ، والتحركات المشبوهة، وظهر ذلك في التسجيلات، وفي المضبوطات، وفي فحوص المعمل الكيماوي، وفي حرز المواد المخدرة التي لا تقبل التشكيك.

وخلال الجلسة الماضية، تقدم محامي المتهمة سارة خليفة بطلب لعرض ورقة تتضمن صورًا فوتوغرافية أمام ضابط التحريات، موضحًا أنها قد تساهم في إعادة تقييم موقف موكلته والمتهم الخامس بالقضية.

محكمة القاهرة الجديدة سارة خليفة هتك عرض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

خلال ساعات.. بشرى لموظفي الحكومة بشأن مرتبات أبريل 2026 وهذا موعد الزيادة الجديدة

حقيقة تخفيف الأحمال الكهربائية

حقيقة تخفيف الأحمال الكهربائية 4 ساعات يوميًا على مستوى الجمهورية

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

الأرصاد

حقيقة تعرض البلاد لعاصفة شيماء.. الأرصاد تحسم الجدل

شهادة ميلاد

أسرع طريقة لاستخراج شهادة ميلاد مميكنة

ترشيحاتنا

حالة الطقس

استقرار مرتقب في حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

المتهمة

كنا في صدمة .. والد الرضيعة المختطفة من مستشفى الحسين: أشكر الداخلية على جهودها

رئيس لبنان

نائب لبناني: تصريحات حزب الله غير واقعية ومحاولة لفرض السلاح على الدولة

بالصور

فستان أنيق.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

فستان أنيق.. رانيا أبو النصر تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

مخرج The Last Shore من إسطنبول: فيديو لشاب يغرق دفعني لإخراج الفيلم

مخرج The Last Shore
مخرج The Last Shore
مخرج The Last Shore

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد