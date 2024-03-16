مها أحمد تبكي على الهواء بسبب إبنها من ذوي الهمم.. وتعترف: قعدت في بيتي 5 سنوات بسبب العند

مها أحمد: «أنا بطلة من بداية ظهوري مش كومبارس زي ما بيقولوا»



مها أحمد: «مش هظهر علي تيك توك لو جوزي مش موافق لأنه راجل وبحترمه»



مها أحمد باكية: «عمري ما طلبت لابني فلوس من النقابة ولا معاش ذوي الهمم»



مها أحمد: مسؤولة كبيرة قعدتني في بيتي 5 سنين بسبب العند



قالت الفنانة مها أحمد: "أنا مش عندي غرور لكن بحاول أخليه عندي، يمكن أطلع تريند، غروري في بداية حياتي خلاني أرفض أدوار وخسرني كتير، وأي حد لازم في بداياته ما يعملش كده".

وأضافت مها أحمد خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "عملت بطولة مسلسلين ومسرح وفيلم، فأنا بطلة من بدايتي مش زي ما الناس بتقول انتي بتطلبي شغل يا كومبارس، مع إني اتشرف بكومبارس لأنه بني آدم".

علقت الفنانة مها أحمد على ظهورها على منصة تيك توك، قائلة: "الناس فاهمة غلط، وجوزي مجدي كامل لو مش موافق؛ مش هعمل كده، لأنه راجل أوي وبحترمه، واللايفات التانية اللي مش حلوة مش من مصر لأن كل بلد ليها قواعد".

وقالت مها أحمد خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: “في نجوم بيجيلها أدوار من تيك توك وفيه نجوم كوميديا طلعت على تيك توك وعملوا مسابقات ومطرب مشهور جدا وبيطلع يعمل تحديات، وبيجيلوا دعم، ولو هما مش عايزين أو مش قاصدين المكسب منه؛ ممكن يقفلوا زرار الهدايا من البرنامج، والمنصة مش بتكسب إلا مشاهير التيك توك”/

وأضافت: "أنا لو عايزة أكسب؛ هطلع طول اليوم مش هنام، اللي بيبعت هدايا دول بيدعموا من باب زكاة أو صدقة، لكن أنا بكسب علاقات مش فلوس، المنصة معمولة للمواهب اللي مش عارفين يطلعوا، واحنا بنطلع بشكل حلو كفنانين وبندعم بعض".

علقت الفنانة مها أحمد على لأول مرة على مرض نجلها من ذوي الهمم، قائلة: "انا عندي أحمد ابني من ذوي الهمم، وبدخل أفك الهدايا اللي بكسبها وأطلعها لذوي الهمم بس مش لازم اقول كده".

وقالت مها أحمد خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "احمد ابني من ذوي الهمم، والسبب في اللي حصله كان دكتور عمل خطأ طبي، ومقاضيتش الدكتور لانه مش هيرجعلي مخ ابني لأنه نقص اكسجين، والسبب وانا بولد ان الدكتور شده بالشفاط، وبعدها خرجني ولدت في اوضة قيصري، ولو كنت قلت ساعتها عمرهم ما هيقولوا الحقيقة اللي حصلت جوه اوضة العمليات، وهو بالنسبالي الحياة وممكن ربنا يكون عمل كده عشان ادخل الجنه انا وجوزي من غير ما نتعب في الدنيا".

وأضافت مها أحمد قائلة: "ابني لحد دلوقتي تعبه متعة وراحة بالنسبة لي، انا مش بعيط عشان احمد كده، ولكن أحمد مالوش ذنب في كده، انا لما كان ابني بيرجّع كنت بدوق الترجيع، عشان طريقة الدوا كده فا بدوق عشان اعرف ده الدوا ولا لأ لان دي سموم".

وتابعت مها أحمد قائلة: "وانا نازلة لازم احكيله ولو ضحك بعرف ان كده الموضوع اللي رايحة اعمله هيمشي، وانا اي مكان بروحه باخده معايا ومجدي جوزي بيروح يشوف مكان مناسب عشان يبقى ينام فيه، واللي الناس متعرفوش انى كل سنة بدخل بيه المستشفى عشان عنده نقص حديد ومحدش يعرف حاجة غير أهلي، وعمري ما طلبت لا من النقابة ولا اي حد فلوس، ولا سعيت اني اجيبله معاش زي ما سيادة الرئيس عامل للأطفال ذوي الهمم، ولو بتاجر بابني كان زماني في كل بلد شوية".

وأضافت مها أحمد قائلة: "هفضل اشتغل ع تيك توك، ولو جالي شغل في منصة هشتغل، وانا دخلت الجنة وانا في الدنيا، مش بعيط عشان اللي حصل لابني ولا أنه معيوب، لو من عند ربنا عادي لكن لما يبقى خطأ طبي ده اللي بيزعل، وانا في الجنة هسمع منه ياماما وهجوزه في الجنة وربنا واعدنا بكده، ولكل ام ابن كده بقولها اصبري هتشوفي هيبقى ازاي في الجنة".

علقت الفنانة مها أحمد على غيابها عن التمثيل لفترة طويلة قائلة: "اللي ضرني إن كان فيه وقت الثورة قيادات قاسية من المتحكمين في الدراما، عاندت معاه من غير ما أقصد؛ قعدني 5 سنين في بيتي".

وقالت مها أحمد خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "كنت بعمل بطولة مسرحية وجالي ابن مسؤولة كبيرة في ماسبيرو، هي المتحكمة في توزيع الأدوار في المسلسلات، وابنها كان شغال سمسار أدوار ومامته شريكة في معظم الأعمال وأنا مكنتش فاهمة للأسف، ولو فاهمة كنت هعمل ايه بردو".



وأضافت مها أحمد قائلة: “ابن المسؤولة طلبني في أكثر من عمل كانوا كتير عليا فا رفضت عشان الالتزام لاني بخاف على سمعتي، وكان موريني سابقة أعمال كبيرة جدا من ضمنها للزعيم عادل امام، وكانوا مصريين اشتغل في سيت كوم معين، لكني رفضت، وبسبب مسؤولة ماسبيرو للدراما تم وقفي 5 سنين، ومش مفروض اطلع ابرر لكل الناس كل حاجة، لأنها كانت قادرة أووي ساعتها، وانا كنت بعاند أكتر”.