عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مها أحمد باكية: «عمري ما طلبت لابني فلوس من النقابة ولا معاش ذوي الهمم»

مها أحمد
مها أحمد

علقت الفنانة مها أحمد على لأول مرة على مرض نجلها من ذوي الهمم، قائلة: "انا عندي أحمد ابني من ذوي الهمم، وبدخل أفك الهدايا اللي بكسبها وأطلعها لذوي الهمم بس مش لازم اقول كده". 

وقالت مها أحمد خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "احمد ابني من ذوي الهمم، والسبب في اللي حصله كان دكتور عمل خطأ طبي، ومقاضيتش الدكتور لانه مش هيرجعلي مخ ابني لأنه نقص اكسجين، والسبب وانا بولد ان الدكتور شده بالشفاط، وبعدها خرجني ولدت في اوضة قيصري، ولو كنت قلت ساعتها عمرهم ما هيقولوا الحقيقة اللي حصلت جوه اوضة العمليات، وهو بالنسبالي الحياة وممكن ربنا يكون عمل كده عشان ادخل الجنه انا وجوزي من غير ما نتعب في الدنيا".

وأضافت مها أحمد قائلة: "ابني لحد دلوقتي تعبه متعة وراحة بالنسبالي، انا مش بعيط عشان احمد كده، ولكن أحمد مالوش ذنب في كده، انا لما كان ابني بيرجّع كنت بدوق الترجيع، عشان طريقة الدوا كده فا بدوق عشان اعرف ده الدوا ولا لأ لان دي سموم".

وتابعت مها أحمد قائلة: "وانا نازلة لازم احكيله ولو ضحك بعرف ان كده الموضوع اللي رايحة اعمله هيمشي، وانا اي مكان بروحه باخده معايا ومجدي جوزي بيروح يشوف مكان مناسب عشان يبقى ينام فيه، واللي الناس متعرفوش انى كل سنة بدخل بيه المستشفى عشان عنده نقص حديد ومحدش يعرف حاجة غير أهلي، وعمري ما طلبت لا من النقابة ولا اي حد فلوس، ولا سعيت اني اجيبله معاش زي ما سيادة الرئيس عامل للأطفال ذوي الهمم، ولو بتاجر بابني كان زماني في كل بلد شوية".

وأضافت مها أحمد قائلة: "هفضل اشتغل ع تيك توك، ولو جالي شغل في منصة هشتغل، وانا دخلت الجنة وانا في الدنيا، مش بعيط عشان اللي حصل لابني ولا أنه معيوب، لو من عند ربنا عادي لكن لما يبقى خطأ طبي ده اللي بيزعل، وانا في الجنة هسمع منه ياماما وهجوزه في الجنة وربنا واعدنا بكده، ولكل ام ابن كده بقولها اصبري هتشوفي هيبقى ازاي في الجنة".

الفنانة مها أحمد مها أحمد ذوى الهمم أسرار برنامج أسرار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لاعب الزمالك يتقدم بشكوى رسمية بعد فسخ التعاقد معه.. تفاصيل

50 مليون يورو وبمساعدة محمد صلاح.. ليفربول يقترب من ضم نجم منتخب مصر

بعد يوم عمل شاق.. أزمة قلبية تغيب أشهر أطباء القلب في المنوفية

جملة من 3 كلمات.. ماذا قالت حبيبة الشماع فتاة الشروق قبل وفاتها؟

محمد صلاح يرسل طائرة خاصة لنقل أحمد رفعت للعلاج في إنجلترا

رسالة مؤثرة من زوجة سائق أوبر بعد وفاة حبيبة الشماع.. فيديو

بيان عاجل من حماس ردا علي الدكتور أحمد الطيب وتوجه طلبا عاجلا للأزهر

التعليم في أسبوع| تعديل موعد امتحانات الترم الثاني مرتين بسبب أعياد المسيحيين .. وفصل الطلاب المتغيبين عن مدارسهم وحرمانهم من أعمال السنة

ترشيحاتنا

دفاعا عن اللقب الأوروبي.. منتخب إيطاليا يستدعي 3 لاعبين جدد

أخبار الفن| شيرين رضا تهاجم عبير الشرقاوي.. وشمس الكويتية: رمضان للعبادة

الأم تعترف على ابنها.. اتهام نجم مانشستر سيتي السابق بالاعتداء النفسي والجسدي على النساء

الأمم المتحدة تستنكر استهداف منتظري المساعدات في غزة

إيلون ماسك: الذكاء الاصطناعي سيتفوق على الذكاء البشري في هذا التوقيت

الأوراق المطلوبة لاستخراج وتجديد الباسبور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جربه على نفسه.. محمد هانى الناظر يكشف خطوات عمل سيروم للشعر

بنتلي ورولز رويس.. عصابة تستولى على سيارات بـ8 ملايين دولار بالمملكة المتحدة

الفستق الكداب يثير الجدل على السوشيال ميديا.. نفس الطعم والشكل و«السعر أقل»

ثغرة أمنية تمكن اللصوص من سرقة سيارات تسلا بسهولة

فيديو

العلاقة المباحة قبل الزواج.. فتاوى علي جمعة تثير جدلا

مفاجأة بشأن مرتبات شهري أبريل ومايو.. اعرف الزيادة كام

نوة العوة تقترب.. ماذا سيحدث في الإسكندرية؟

صعيدي من التجمع..محمد القس يروي كواليس دوره في مسلسل بـ 100 راجل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ