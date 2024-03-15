مها أحمد: «مش هظهر علي تيك توك لو جوزي مش موافق لأنه راجل وبحترمه»

علقت الفنانة مها أحمد على ظهورها على منصة تيك توك، قائلة: "الناس فاهمة غلط، وجوزي مجدي كامل لو مش موافق؛ مش هعمل كده، لأنه راجل أوي وبحترمه، واللايفات التانية اللي مش حلوة مش من مصر لأن كل بلد ليها قواعد".



وقالت مها أحمد خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: “في نجوم بيجيلها أدوار من تيك توك وفيه نجوم كوميديا طلعت على تيك توك وعملوا مسابقات ومطرب مشهور جدا وبيطلع يعمل تحديات، وبيجيلوا دعم، ولو هما مش عايزين أو مش قاصدين المكسب منه؛ ممكن يقفلوا زرار الهدايا من البرنامج، والمنصة مش بتكسب إلا مشاهير التيك توك”/

وأضافت: "أنا لو عايزة أكسب؛ هطلع طول اليوم مش هنام، اللي بيبعت هدايا دول بيدعموا من باب زكاة أو صدقة، لكن أنا بكسب علاقات مش فلوس، المنصة معمولة للمواهب اللي مش عارفين يطلعوا، واحنا بنطلع بشكل حلو كفنانين وبندعم بعض".