مها أحمد تتوعد فادي خفاجة على الهواء: «حقي هاخده بالقانون» |فيديو

تحدثت الفنانة مها أحمد، عن أزمتها مع الفنان فادي خفاجة، قائلة: "أنا رافعة عليه قضية".

وقالت الفنانة مها أحمد، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار"، مع الإعلامية أميرة بدر، المُذاع على قناة "النهار": "فادي خفاجة حاسدني ومازال حاسدني"، لافتة: "حقي هاخده بالقانون".

وأشارت: "رفعت عليه 4 قواضي، ومنها سب وقذف، وانتهاك خصوصية، وتحرش على مستوى السوشيال ميديا"، موضحة: "جوزي رفع عليه قضية لأنه جاب سيرته".

وتابعت: "هسكب القضية وأنا مغمضة لأن دا حقي، ولم أرد عليه في اللايف، والقضاء المصري عادل وحقي هاخده بالقانون قريب جدًا".

