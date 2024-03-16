بيدلعني يقولي «يا وزة».. مها أحمد تكشف أسباب حب الفنان مجدي كامل لها

وجهت الفنانة مها أحمد، أسباب حب الفنان مجدي كامل لها، قائلة: "بيحبني علشان شبه مامته، وبيدلعني يقولي يا وزة".

وقالت الفنانة مها أحمد، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار"، مع الإعلامية أميرة بدر، المُذاع على قناة "النهار"،: "مجدي بيحبني علشان أنا ست مكافحة معاه، وعلشان مفيش حاجه اسمها فلوسي وفلوسك، وعلشان أنا مجتهدة وعنيدة في الصح، وعلشان أنا بحب بيتي وولادي".

وأضافت: "أنا شايفه مجدي كامل سيدي وتاج راسي، وجزمته على دماغي، لأن أنا بقدره، ومهما يحصل بينا مستحيل أهلي أو أهله يعرفوا، وحياتنا كلها لنا، جوانا وفي بيتنا".

برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يوميًا في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.