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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

كنا مستنيين السحور.. شهود عيان يروون كواليس لحظات حريق استوديو الأهرام

صدى البلد

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا من داخل موقع حريق ستوديوهات الأهرام والاستماع إلى شهادات شهود العيان على الحريق.

 

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وقال أحد شهود العيان:" كنا مستنيين  السحور وفجأة لقينا دخان وحريق هائل خارج من ستوديو الأهرام وطلعنا نجري".

وأضاف شاهد عيان آخر :" هناك من شعر بالاختناق نتيجة الحريق الهائل والجميع ترك منازلهم وتوجهوا على الشارع ".

ومن جانبه قال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد": "رئيس الوزراء تفقد موقع أستوديو الأهرام".

 وتابع الإعلامي أحمد موسى: "اللي اتحرق في أستوديو الأهرام الحارة الشعبية فقط وليس استوديو الأهرام نفسه".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "أشهر الأفلام والمسلسلات خرجت من أستوديو الأهرام التاريخي".

حريق ستوديو الاهرام اخبار التوك شو أحمد موسى موسى

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