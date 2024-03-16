عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة الثقافة: ستوديو الأهرام لم يتأثر والحريق أصاب ديكور الحارة الشعبية فقط|فيديو

ستوديو الأهرام
ستوديو الأهرام

تحدثت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن حريق ستوديو الأهرام، قائلة: "لا يوجد أي خسائر في الأرواح، ولا أي إصابات بالغة".

txt

وزيرة الثقافة: تشكيل لجنة متخصصة لحصر خسائر حريق ستوديو الأهرام

txt

النار اتجددت | تطور مثير في حريق أستوديو الأهرام

وأضافت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "الاستوديوهات والمعدات لم يمسها أي شيء، وكل اللي اتحرق ديكور خارجي لحارة مصرية، منطقة شعبية".

 

وأشارت: "المنطقة اللي اتحرقت أرض فضاء داخل مساحة الاستوديو مبني فيها ديكور لحارة شعبية منذ عام 1986"، متابعة: "هذا الديكور ليس من تكاليف وزارة الثقافة أو الشركة التابعة لإدارة الأصول السينمائية".

 

وتابعت: "ننتظر تقرير المعمل الجنائي حول حريق ستوديو الأهرام"، مشيرة: "الديكور المحترق موجود من عام 1986 وقت تصوير فيلم الجوع"، مؤكدة أن ستوديو الأهرام لم يتأثر والحريق أصاب ديكور الحارة الشعبية فقط.

وزيرة الثقافة حريق ستوديو الاهرام ستوديو الاهرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 عمارات في ساعتين| شاهد عيان يكشف سببًا مثيرا لـ حريق استوديو الأهرام

صراع مع المرض اللعين .. الموت يفجع نجم مسرح مصر

النار اتجددت | تطور مثير في حريق استوديو الأهرام

مفاجأة.. مالك فيلا مجاورة لـ حريق استوديو الأهرام: كانوا بيصوروا وقلبت بجد | فيديو

حالته صعبة جدا| نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن اللاعب أحمد رفعت

راتب خيالي يزيد سنويًا | 3 أسباب لتجديد عقد طاهر محمد طاهر 3 مواسم في الأهلي

هتاخد كام زيت وسكر.. نصيب الفرد في تموين شهر مارس بالأسعار جديدة

بدون شروط.. طرح شقق سكنية متشطبة سوبر لوكس بـ 760 ألف جنيه بالمحافظات

ترشيحاتنا

أحمد موسى عن حريق أستوديو الأهرام: اللي اتحرق الحارة الشعبية فقط|فيديو

حواجز لمنع وقوف السيارات.. تحرك عاجل من الأمن لشكوى مواطن بمصر الجديدة

الكهرباء كانت مفصولة.. مفاجآت جديدة عن حريق استوديو الأهرام

من جامع زوجته ناسيا في نهار رمضان.. داعية: صومه صحيح ولا كفارة عليه

تويوتا كورولا 2024 "كسر زيرو" خليجي .. بأرخص سعر

هل تجب الفدية على تأخير قضاء أيام رمضان للشهر الجديد بالعام التالي؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس.. الإسراف في هذا المشروب يهدّدك بأضرار خطيرة

باسم غريب.. فاكهة مذكورة في القرآن لايعرفها كثيرون وتعالج أخطر الأمراض|تعرف عليها

ظهور مثير لـ أحمد الفيشاوي بـ سبحة والده مع تعليق مؤثر |شاهد

الجمهور هاجمها بسببه .. أعراض مرض أروى جودة

فيديو

حسن عبد الفتاح يعلن مفاجأة لجمهوره في عيد الفطر 2024 | خاص

مسئولة قعدتني 5 سنين وهدخل الجنة بسبب ابني .. ماذا قالت مها أحمد عن فترة غيابها وابنها؟

منع نجوى فؤاد من الحركة وهذه أمنياتها بعد التاريخ الفني الطويل.. فيديو

سالى عبد السلام تروى أسباب عدم قبولها بالتلفزيون.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ