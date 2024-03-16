وزيرة الثقافة: ستوديو الأهرام لم يتأثر والحريق أصاب ديكور الحارة الشعبية فقط|فيديو

تحدثت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن حريق ستوديو الأهرام، قائلة: "لا يوجد أي خسائر في الأرواح، ولا أي إصابات بالغة".

وأضافت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "الاستوديوهات والمعدات لم يمسها أي شيء، وكل اللي اتحرق ديكور خارجي لحارة مصرية، منطقة شعبية".

وأشارت: "المنطقة اللي اتحرقت أرض فضاء داخل مساحة الاستوديو مبني فيها ديكور لحارة شعبية منذ عام 1986"، متابعة: "هذا الديكور ليس من تكاليف وزارة الثقافة أو الشركة التابعة لإدارة الأصول السينمائية".

وتابعت: "ننتظر تقرير المعمل الجنائي حول حريق ستوديو الأهرام"، مشيرة: "الديكور المحترق موجود من عام 1986 وقت تصوير فيلم الجوع"، مؤكدة أن ستوديو الأهرام لم يتأثر والحريق أصاب ديكور الحارة الشعبية فقط.