وزيرة الثقافة: تشكيل لجنة متخصصة لحصر خسائر حريق ستوديو الأهرام

توجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، صباح اليوم، إلى موقع حريق ستوديو الأهرام، في حي العمرانية، للوقوف على حجم الخسائر والأضرار التي لحقت بالموقع جراء الحريق الذي نشب فجر اليوم بديكور الحارة الشعبية.

واطمأنت وزيرة الثقافة على سلامة جميع العاملين بالاستديو ، كما تفقدت مباني استوديو الأهرام والبلاتوهات الملحقة به.

وأوضحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أن الحريق اندلع في ديكور "الحارة الشعبية" الذي يتم تصوير أحد الأعمال الرمضانية به حاليًا، ونجحت جهود رجال الحماية المدنية في السيطرة عليه.

وأكدت وزيرة الثقافة، أن ديكورات "الحارة" التي شبت بها النيران، كانت منشأة في أرض تبعد عن البلاتوهات والاستديوهات والمباني الرئيسية والتاريخية لاستوديو الأهرام، والذي لم يصبه الأذى.

كما أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، أن الوزارة في انتظار نتائج التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة، وتقرير المعمل الجنائي للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

ووجهت وزيرة الثقافة، بتشكيل لجنة متخصصة -بشكل عاجل- لحصر الخسائر والأضرار بشكل دقيق.

حضر التفقد الدكتور خالد عبد الجليل، العضو المنتدب لشركة إدارة الأصول الثقافية والسينمائية، والمهندس محمد أبو سعدة العضو المنتدب للشركة القابضة للاستثمار في الصناعات الثقافية والسينمائية.

وزيرة الثقافة تتفقد موقع الحريق

وزيرة الثقافة تتفقد موقع الحريق