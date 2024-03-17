تعرف على موعد أذان الفجر في أسوان

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " موعد أذان الفجر فى أسوان لصباح الأحد سابع أيام شهر رمضان المبارك يبحث عنه الكثير من المواطنين.
ومن المقرر أن يرفع أذان صلاة الفجر فى أسوان اليوم الأحد الموافق 17/3/2024 فى تمام الساعة الرابعة وثلاث وثلاثون دقيقة ( 04:33 ص ).
ومواقيت الصلاة فى محافظة أسوان، اليوم الأحد الموافق 17/3/2024 ، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:
أذان الفجر
- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 04:33 صباحاً.
- موعد الشروق: فى تمام الساعة 05:55 صباحاً.
- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:56 ظهراً.
- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:22 عصرًا.
- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 05:58 مساءً.
- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:11 مساءً.