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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على موعد أذان الفجر في أسوان

موعد أذان الفجر
موعد أذان الفجر

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " موعد أذان الفجر فى أسوان لصباح الأحد سابع أيام شهر رمضان المبارك يبحث عنه الكثير من المواطنين

ومن المقرر أن يرفع أذان صلاة الفجر فى أسوان اليوم الأحد الموافق 17/3/2024 فى تمام الساعة الرابعة وثلاث وثلاثون دقيقة ( 04:33 ص ).

ومواقيت الصلاة فى محافظة أسوان، اليوم الأحد الموافق 17/3/2024 ، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

موعد أذان المغرب في أسوان مع غروب شمس سادس أيام شهر رمضان

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أذان الفجر 

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 04:33 صباحاً. 

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 05:55 صباحاً.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:56 ظهراً.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:22 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 05:58 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:11 مساءً.

 

 

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