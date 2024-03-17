شاهد.. تفاصيل إنهاء خصومة ثأرية بين عائلين في مراسم صلح بأسوان

شهدت قرية العتمور قبلى التابعة لمركز كوم أمبو محافظة أسوان مساء السبت، مؤتمر صلح لإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين منذ 5 سنوات مضت.

وبدأت مراسم الصلح، بتلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ شاذلى بغدادى، ثم بدأت مراسم الصلح بين عائلة عامر من قبيلة بنى هلال، وعائلة أبوالحسن من قبيلة الحجازية، وتعانق الطرفان فى أجواء من الود والحب بين أفراد العائلتين بعد إنهاء الخصومة ووقف الدماء.

مراسم الصلح

مراسم الصلح بين عائلتين بأسوان

وشمل برنامج الصلح، كلمة للسيد إدريس مصطفى الشريف الإدريسى، رئيس لجنة المصالحات، وكلمة الأزهر ألقاها الشيخ دهب أبو حرير، وكلمة لجنة المصالحات ألقاها الشيخ محفوظ هباش، عضو اللجنة.

يشار إلى أن مراسم الصلح تمت بين عائلتين حدث بينهم مشاجرة منذ 5 سنوات مضت، ثم تدخلت جهود لجان المصالحات لإنهاء الخصومة وإتمام الصلح .

مراسم الصلح بين عائلتين بأسوان

مراسم الصلح بين عائلتين بأسوان

مراسم الصلح بين عائلتين بأسوان







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