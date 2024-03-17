بسبب أحد الأندية| عدلي القيعي أمام المحاكم.. وما موقف الأهلي؟

أصبح مقدم برنامج ملك وكتابة على شاشة قناة الأهلي، عدلي القيعي، مهددا بالحبس، بعد هجومه على رئيس نادي بيراميدز، ممدوح عيد، خلال الفترة الأخيرة.

عدلي القيعي

جلسة محاكمة عدلي القيعي



وحددت المحكمة الاقتصادية، جلسة 19 مارس الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة القيعي، في "سب وقذف ممدوح عيد".

محامي رئيس نادي بيراميدز، كريم غراب، كشف عن تفاصيل أولى جلسات محاكمة القيعي، قائلا: "الجلسة يوم 19 مارس وهى دعوى سب وقذف من ممدوح عيد ضد عدلي القيعي، لما بدر من الأخير من تصريحات تدخل تحت بند السب والقذف والتشهير ضد شخص رئيس النادي السماوي".

وأضاف غراب: "وارد أن يتواصل القيعي مع موكلي، ولا نعلم أي جديد عن القضية، وكل ما نعلمه أننا سنحضر جلسة يوم 19 مارس الجاري، ولم نحصل على أى قرار بالتنازل أو غيره ومستمرين في القضية حتى الآن".

وتابع محامي رئيس نادي بيراميدز: "طلبنا تعويضا ماليا بسبب الضرر الذي وقع على موكلي وهو ما قد يتبعه الحبس".

واختتم كريم غراب تصريحاته، قائلا: "نثق في القضاء وأحكامه وتولينا أكثر من قضية من بينها قضايا للاعب مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد".

وأقام رئيس نادي بيراميدز، الدعوى رقم 1215 لسنة 2024، ضد عدلي القيعي، يتهمه فيها بالسب والقذف وخدش الشرف والاعتبار علانية.

كما اتهمه ممدوح عيد بإساءة استعمال أجهزة الاتصال، مطالبًا خلال دعواه بتعويض مؤقت بمبلغ 250001 جنيه، وذلك بعد هجوم القيعي عليه ووصفه بما يخالف الواقع في إحدى حلقاته خلال برنامجه التلفزيوني، عبر قناة الأهلي.

نادي بيراميدز

موعد مباراة الأهلي المقبلة



ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني في السابعة مساء الجمعة الموافق 29 مارس الجاري، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على الملعب الوطني “مكابا” في تنزانيا.

وفي "دوري نايل" يحتل الأهلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة، بعد خوض 8 مباريات، فاز في 5 وتعادل في 2 وخسر مباراة وحيدة أمام البنك الأهلي بنتيجة 2-4.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة



ويلتقي فريق بيراميدز نظيره طلائع الجيش في الجولة الـ 17 في إطار منافسات الدوري الممتاز على ملعب “الدفاع الجوي” في تمام التاسعة والنصف مساء الثلاثاء الموافق 2 أبريل المقبل.

ويحتل الفريق السماوي المركز الثالث في الدوري برصيد 25 نقطة بعد خوض 12 مباراة، فاز في 7 وتعادل في 4 وخسر في واحدة.