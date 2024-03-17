بسبب هذا السؤال.. لماذا انسحبت شيرين رضا من برنامج العرافة ؟

تٌطرح عليها الأسئلة فتجيب الفنانة بكل ترحاب وسعة صدر، حتى اللحظة التي ألقي عليها سؤال تخطى فيها كل الخطوط الحمراء التي لا تسمح الفنانة أن تمس من قريب أو بعيد نف

بغضب وضيق انسحبت الفنانة شيرين رضا من ستديو برنامج العرافة أثناء اللقاء التليفزيوني المذاع على قناتي "المحور" و"النهار" بسبب السؤال الذي طرح مع نهاية الحلقة.

منذ بداية فقرة "شيخ العارفين" وبدأت الفنانة شيرين رضا تظهر عليها ملامح الضيق من الأسئلة التي يطرحها عليها "شيخ العارفين" وتدخله في تفاصيل وأمور شخصية.

فلم يدع مجالًا أو أمر من أمور حياة شيرين رضا دون أن يسألها عنها بداية من زواجها من عمرو دياب ونهايته، والسبب الأساسي في رفض الزواج مرة أخرى، والحادثة التي تسببت فيها بأمريكا، وأخيرًا عرض شيخ العارفين الزواج على الفنانة شيرين رضا.

كان اللقاء يسير على وتيرة جيدة إلى أن جاء السؤال الأخير التي طرحته مقدمة البرنامج بسمة وهبة، والتي نوهت للفنانة أن لها مطلق الحرية في الإجابة على السؤال أو لا: "ليكي حرية الاختيار تجاوبي أو متجاوبيش،سؤال بيبقى حساس شوية لأنها بتبقى معلومة عنك محدش يعرفها".

أجابت شيرين رضا بالموافقة على رؤية السؤال ولكن بمجرد أن رأت الورقة "أنا شايفة إن ده كتير أوي، ده مينفعش، لا اكيد مش هقرأ السؤال".

وتسألت "شيرين رضا :"هي الحلقة خلصت؟، خلاص"، لتلقي الورقة وهي مستاءة بشدة وتترك بعد ذلك الاستديو وترحل قبل أن تنتهي الحلقة.

لتعترف بسمة وهبة باعتراف:" هو السؤال بصراحة انا اختلفت مع الإعداد وكان قاسي وانا بعترف أنه شخصي أوي أوي، وهو ده رد فعلها وهي أنهت الحلقة"، لتنتهي الحلقة على ذلك ويتصدر اللقاء محرك البحث على جوجل.