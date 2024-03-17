عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بسبب هذا السؤال.. لماذا انسحبت شيرين رضا من برنامج العرافة ؟

صدى البلد

تٌطرح عليها الأسئلة فتجيب الفنانة بكل ترحاب وسعة صدر، حتى اللحظة التي ألقي عليها سؤال تخطى فيها كل الخطوط الحمراء التي لا تسمح الفنانة أن تمس من قريب أو بعيد نف

بغضب وضيق انسحبت الفنانة شيرين رضا من ستديو برنامج العرافة أثناء اللقاء التليفزيوني المذاع على قناتي "المحور" و"النهار" بسبب السؤال الذي طرح مع نهاية الحلقة.

txt

بصمة كورونا اللعين لكل من أصيب| الفيروس ترك ضباب بالدماغ ودمّر مستوى الذكاء .. افحص نفسك

txt

تطورات أثارت القلق وأفجعت مُحبيه| هذا ما يحدث لـ اللاعب أحمد رفعت الآن؟

منذ بداية فقرة "شيخ العارفين" وبدأت الفنانة شيرين رضا تظهر عليها ملامح الضيق من الأسئلة التي يطرحها عليها "شيخ العارفين" وتدخله في تفاصيل وأمور شخصية.

فلم يدع مجالًا أو أمر من أمور حياة شيرين رضا دون أن يسألها عنها  بداية من زواجها من عمرو دياب ونهايته، والسبب الأساسي في رفض الزواج مرة أخرى، والحادثة التي تسببت فيها بأمريكا، وأخيرًا عرض شيخ العارفين الزواج على الفنانة شيرين رضا.

كان اللقاء يسير على وتيرة جيدة إلى أن جاء السؤال الأخير التي طرحته مقدمة البرنامج بسمة وهبة، والتي نوهت للفنانة أن لها مطلق الحرية في الإجابة على السؤال أو لا: "ليكي حرية الاختيار تجاوبي أو متجاوبيش،سؤال بيبقى حساس شوية لأنها بتبقى معلومة عنك محدش يعرفها".

أجابت شيرين رضا بالموافقة على رؤية السؤال ولكن بمجرد أن رأت الورقة "أنا شايفة إن ده كتير أوي، ده مينفعش، لا اكيد مش هقرأ السؤال".

txt

دعوات لـ أكل الثعابين بدلًا من الدجاج واللحم والسمك.. ما الأسباب ؟

txt

طقس ما قبل العاصفة| ماذا تعرف عن نوة "عوة" وما المحافظات التي تضربها ؟

وتسألت "شيرين رضا :"هي الحلقة خلصت؟، خلاص"، لتلقي الورقة وهي مستاءة بشدة وتترك بعد ذلك الاستديو وترحل قبل أن تنتهي الحلقة.

لتعترف بسمة وهبة  باعتراف:" هو السؤال بصراحة انا اختلفت مع الإعداد وكان قاسي  وانا بعترف أنه شخصي أوي أوي، وهو ده رد فعلها وهي أنهت الحلقة"، لتنتهي الحلقة على ذلك ويتصدر اللقاء محرك البحث على جوجل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأشعة تثبت إصابة نجم الأهلي بقطع في الرباط الصليبي

صراع مع المرض اللعين .. الموت يفجع نجم مسرح مصر

محمد فؤاد ينهار في عزاء حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر .. فيديو

4 عمارات في ساعتين| شاهد عيان يكشف سببًا مثيرا لـ حريق استوديو الأهرام

خلص الكلام... ناقد رياضي يفجر مفاجأة صادمة لجماهير الزمالك

حالته صعبة جدا| نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن اللاعب أحمد رفعت

راتب خيالي يزيد سنويًا | 3 أسباب لتجديد عقد طاهر محمد طاهر 3 مواسم في الأهلي

تطورات أثارت القلق وأفجعت مُحبيه| هذا ما يحدث لـ اللاعب أحمد رفعت الآن؟

موضوعات متعلقة

بصمة كورونا اللعين لكل من أصيب| الفيروس ترك ضباب بالدماغ ودمّر مستوى الذكاء .. افحص نفسك

تطورات أثارت القلق وأفجعت مُحبيه| هذا ما يحدث لـ اللاعب أحمد رفعت الآن؟

صور مفبركة وتكتم غامض.. أين اختفت الأميرة كيت زوجة الأمير ويليام؟

علاقة غامضة تربط كوكب الأرض بـ المريخ .. كيف يؤثر على المناخ؟

دعوات لـ أكل الثعابين بدلًا من الدجاج واللحم والسمك.. ما الأسباب ؟

طقس ما قبل العاصفة| ماذا تعرف عن نوة "عوة" وما المحافظات التي تضربها ؟

أغرب رد فعل|لماذا صفق قات.ل شقيقته "عروس بورسعيد" عند الحُكم عليه بالإعدام؟

فيديوهات زجت بها في السجن| تفاصيل حبس الراقصة حورية.. القصة الكاملة

ترشيحاتنا

بسبب هذا السؤال.. لماذا انسحبت شيرين رضا من برنامج العرافة ؟

ماكرون: العمليات البرية في أوكرانيا قد تكون ضرورية

الصين في ذعر بسبب تخلفها عن سباق الذكاء الاصطناعي.. تفاصيل

أنتظر الفجر في رمضان ويغلبني النوم قبله فهل عليّ إثم؟.. الإفتاء تجيب

مجلس الصحفيين يوجه الدعوة الثالثة لاجتماع الجمعية العمومية

محلل سياسي: نتنياهو يضر بمصلحة أمريكا في الشرق الأوسط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر من شراء الذهب المستعمل عبر الإنترنت.. هل يمكن بيعه أو استرداده؟

على صفحة والده.. محمد هاني الناظر يعرض وصفة طبية للشعر

ربنا ما يوريكي.. أروى جودة ترد على إحدى متابعيها بعد انتقاد شكلها

احترس.. الإسراف في هذا المشروب يهدّدك بأضرار خطيرة

فيديو

سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد نجلها.. فيديو

حسن عبد الفتاح يعلن مفاجأة لجمهوره في عيد الفطر 2024 | خاص

مسئولة قعدتني 5 سنين وهدخل الجنة بسبب ابني .. ماذا قالت مها أحمد عن فترة غيابها وابنها؟

منع نجوى فؤاد من الحركة وهذه أمنياتها بعد التاريخ الفني الطويل.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ