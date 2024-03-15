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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

طقس ما قبل العاصفة| ماذا تعرف عن نوة "عوة" وما المحافظات التي تضربها ؟

نوة العوة
نوة العوة

خلال فصل الشتاء تصبح محافظة الأسكندرية عاصمة التقلبات الجوية والبحرية وكذلك النوات، فقد تشهد العديد من النوات وعددهم 18 نوة التي أصبحت صديقة لسكان المدينة، حتى أن لها جدول يتضمن مواعيدها، وتنتظر المدينة الآن حدوث نوة عوة.

"نوة عوة" أو كما يعرفها البعض بـ "برد العجوز" هي واحدة من ضمن عدة نوات تحدث مع قدوم فصل الربيع ونهاية فصل الشتاء،والتي من المتوقع أن تضرب النوة الأسكندرية خلال الأيام القادمة.

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ماذا تعرف عن نوة عوة؟

تعرف نوة عوة بأنها نوة شديدة  تهب خلالها رياح شرقية وتستمر لمدة 6 أيام مصحوبة بأمطار غزيرة، حتى إنها تعيق عملية الصيد والملاحة، أما عن اسمها فلا أحد يعلم سبب تسميتها بهذا الاسم.

ماذا يحدث خلال النوة؟

تتعرض الأسكندرية لعدد من النوات خلال فصل الشتاء، وينتج عن تلك النوات تقلبات جوية مثل تساقط الأمطار و وانخفاض في درجات الحرارة، كما تتسبب في الكثير من المخاطر بالمحافظة مثل فيضان، وغرق بعض المناطق، دمار البنية التحتية.


الأسكندرية عاصمة النوات 


من النوات المتعارف عليها في الأسكندرية والتي تحدث كل عام في مواعيد محددة، منهم نوة المكنسة وهي تحدث في منتصف نوفمبر وتظل لمدة 4 أيام، وتكون النوة مصحوبة بـ رياح شمالية غربية، وتسبب زيادة في نسبة التيارات البحرية.

وفي الأسبوع الأول من شهر ديسمبر تكون المحافظة البحرية على موعد مع نوة قاسم، والتي تعد من أخطر نوات الأسكندرية وتهب في هيئة رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة.

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وقبل انتهاء شهر ديسمبر تهب نوة الفيضة الصغرى وتستمر لمدة 5 أيام، ويرافقها أمطار غزيرة، تعوق عملية الصيد واستقرار مراكب الصيد.

وفي نفس توقيت عيد الميلاد المجيد تحدث نوة أطلق عليها نوة عيد الميلاد، وتستمر لمدة يومين رياح غربية وتتميز بأنها شديدة الامطار.

ومع بداية العام الجديد من كل عام فى شهر يناير تهب نوة رأس السنة وتستمر لمدة 4 أيام، ويصاحبها رياح غربية، وتكون ممطرة.

تهب نوة الفيضة الكبرى في النصف الأول من شهر يناير،وتستمر الفيضة الكبرى لمدة 6 أيام، وخلالها تشهد الأسكندرية رياح جنوبية غربية شديدة الأمطار، ويرتفع منسوب البحر مما يعيق عملية الصيد.

بالتزامن مع عيد الغطاس تهب  نوة الغطاس على الإسكندرية فى النصف الاخير من شهر يناير وتستمر 3 أيام، كما تعيش المحافظة لمدة 7 أيام في أواخر شهر يناير نوة الكرم التي تهطل أمطار غزيرة.

وتعود النوات مرة أخرى في منتصف فبراير لمدة 3 أيام، في نوة الشمس الصغيرة وتعرف بأن الشمس تظل ساطعة حتى فى فترات تساقط الأمطار، وتكون شديدة الأمطار.

وفي مارس تهب نوة السلوم والحسوم وهي واحدة من أشد النوات ونوة الشمس الكبيرة ثم يليها نوة العوة وأخيرًا نوة الخماسين. 

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