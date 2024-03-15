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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

فيديوهات زجت بها في السجن| تفاصيل حبس الراقصة حورية.. القصة الكاملة

الراقصة حورية
الراقصة حورية

كٌبلت يديها التي كانت تتميل بهما يمينا ويسارا على إيقاع الأغاني الراقصة على واحدة ونص بالكلبشات الحديدية، وسترت مفاتنها التي كانت تبرزها بدل الرقص شبه العارية بـ يونيفورم سجن النسا الأبيض، من هي الراقصة حورية وما هي حكايتها؟

منذ فترة غير محددة البداية خرجت الراقصة حورية على منصات السوشيال ميديا بمقاطع رقص شرقي في الساحل الشمالي وفي الأفراح وأماكن السهر، حالها كحال الراقصات الأخريات على السوشيال ميديا.

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رصاصتان تحطمان مستقبل الراقصة حورية

ولكن بدل الرقص كانت هي السلاح الذي أطلقت منه حورية الرصاصة القاضية على مسيرتها، فقد اعتمدت خلال مشوارها في الرقص على البدل الكاشفة التي تفضح المفاتن أكثر مما تخبئها وتشف الجسم إلى حد يجعلها عارية.

وكان أداؤها في الرقص هو الرصاصة الثانية التي زجت بها في السجن لمدة عامين، حيث تعمدت خلال رقصها على حركات خليعة تتسم بالجراءة الشديدة.

بلاغ للنائب العام أنهى مشوار حورية 

كل هذا لم يعجب المحامي "أشرف فرحات" الذي أسس حملة تطهير المجتمع، ليقرر من واقع عمله وأهداف حملته أن يتقدم ببلاغ ضد الراقصة حورية يتهمها فيه بإثارة الغرائز والتحريض على الفسق والفجور وممارسة الرذيلة، وفق ما جاء في البلاغ وتصريحاته الصحفية في "العربية.نت".

ليتم اتخاذ البلاغ المقدم من قبل فرحات أمام النائب العام بعين الاعتبار والاهتمام الشديد، ومن ثم صدر قرار بالقبض على الراقصة حورية والتحقيق معها في التهم المنسوبة إليها بالإضافة إلى التربح من وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق فيديوهاتها الراقصة لتحكم محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالإسكندرية، حكم بحبسها عامين وغرامة 100 ألف جنيه.

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حورية ولا حنين ومحطتها الأولى كانت فين؟


حورية الراقصة التي تصدرت التريند خلال الأيام الماضية بقضيتها وقصتها وزادت معها عدد مشاهدات فيديوهاتها على السوشيال ميديا، فقد أتضح أن حورية هو اسم الشهرة وأن اسمها الحقيقي "حنين" وتبلغ من العمر 23 عاما.

كانت الملاهي الليلية هي المحطة الأولى والأساسية في مشوار حورية للرقص، وهناك اشتهرت بحركاتها الراقصة المثيرة والخليعة حتى تزيد من عدد المترددين على الملاهي الليلية التي ترقص فيها.
 

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