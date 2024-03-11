بداية الإمساك ووقت الإفطار.. وما عدد ساعات الصيام واليوم الأطول في رمضان؟

هل شهر رمضان الكريم بـ هلاله وأيامه المباركة، لـ يبدأ 2 مليار على ظهر كوكب الأرض من مشرقه لـ مغربه صيام الشهر الكريم لـ عام 1445 هجريًا، ورغم أن عبادة الصيام بأركانه واحدة من الفجر إلى المغرب إلا أن ساعات الصيام ليست واحدة فهناك دقائق وساعات متفاوتة من دولة لأخرى.

مرحب أقصر شهر صيام مرحب

أطول أيام الشهر صيامًا وأقصرها هو أكثر سؤالًا ما يشغل تفكير الكثير من المسلمين، ولكن المفاجأة أن رمضان هذا العام هو الأقصر عدد ساعات صيام يأتي علينا منذ سنوات.

ولأن ساعات النهار خلال هذه الفترة هي أقصر من ساعات الليل وتزداد بالتدريج مع مرور الأيام، فسيكون اليوم الأول من رمضان وهو الموافق 11 مارس هو أقصر يوم في عدد ساعات الصيام حيث يؤذن المغرب في تمام الساعة الـ 6 ودقيقة بتوقيت القاهرة.

أما اليوم الذي ستصوم فيه الأمة الإسلامية أطول عدد ساعات هو أخر يوم بـ الشهر الفضيل حيث يؤذن المغرب في تمام الساعة الـ 6 و17 دقيقة.

كيف تطول ساعات الصيام أو تقصر من دولة لأخرى؟

يطول النهار وتزداد معه ساعات الصيام أو يقصر وتقل معه ساعات عبادة الانقطاع عن الطعام والشراب، وفق موقع الدولة من خطوط العرض.

فإذا كانت الدولة قريبة من القطب الشمالي طالت فيها عدد ساعات الصيام، أما إذا كان موقعها بعيد عن خط الاستواء في اتجاه الجنوب كانت ساعات النهار أقصر.

دول تعيش أطول ساعات صيام

13 ساعة فأكثر هي عدد الساعات التي سيصومها سكان الدول العربية والشرق الأوسط مثل مصر وفلسطين والإمارات والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان والأردن وسوريا ولبنان، وإيران وتركيا وموروني في جزر القمر



أما عن أطول ساعات صيام في العالم ستكون من نصيب المسلمين الذين يعيشون في نوك عاصمة جرينلاند فقد ستصل ساعات الصيام إلى 17 ساعة و26 دقيقة، ويليهم سكان ريكيافد بـ آيسلندا.

ولكن المسلمين في بورتو مونت بـ تشيلي هم الأقل في عدد ساعات الصيام فقد يصومون 12ساعة و44 دقيقة فقط.

متى نمسك عن الطعام في مصر؟

الإمساك هو الوقت الذي يحاول فيه المسلمون الانتهاء من تناول الطعام والشراب استعدادًا لـ الصيام، ومن المفترض أن يمسك الصائمون عن الطعام في الساعة الـ 4 و20 دقيقة فجرًا، ويتناقص الوقت مع الأيام ليصبح الإمساك في أخر أيام شهر رمضان الساعة 3 و45 دقيقة.