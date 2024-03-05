عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ثورة علمية.. لأول مرة زراعة أعضاء من خلايا الأجنة

زراعة أعضاء من خلايا
زراعة أعضاء من خلايا الأجنة

تمت زراعة أعضاء صغيرة من الخلايا الجذعية البشرية المأخوذة  من الأجنة خلال المراحل المتأخرة من الحمل لأول مرة، مما يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في طب ما قبل الولادة.

فقد يظهر بحث جديد أن نماذج الخلايا المعقدة، التي تسمى العضويات، يمكن زراعتها وأن هذه "الأعضاء الصغيرة" تحتفظ بالمعلومات البيولوجية للطفل.

ويعني هذا التقدم أنه يمكن ملاحظة التطور البشري في أواخر الحمل لأول مرة، مما يزيد من إمكانية مراقبة وعلاج الحالات الخلقية قبل الولادة، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

txt

دولة تبيح تجارة تأجير الأرحام لـ الأجانب.. ما القصة؟

txt

مواليد فترة كورونا مميزون عن غيرهم.. لهذا السبب

تسمح العضيات، وهي نسخ مصغرة ومبسطة من الأعضاء - للباحثين بدراسة كيفية عمل الأعضاء عندما تكون بصحة جيدة وعندما تتأثر بالمرض.

حتى الآن، تم استخلاص العضيات من الخلايا الجذعية البالغة أو من الأنسجة الجنينية لحالات الحمل المنتهية، وتقيد اللوائح متى يمكن الحصول على عينات من الجنين.

في المملكة المتحدة يمكن القيام بذلك لمدة تصل إلى 22 أسبوعًا بعد الحمل، وهو الحد القانوني لإنهاء الحمل، ولكن في بلدان مثل الولايات المتحدة يعتبر أخذ عينات الجنين غير قانوني.

وتعني اللوائح أن دراسة النمو البشري الطبيعي بعد 22 أسبوعًا كانت محدودة، وكذلك بالنسبة للأمراض الخلقية في مرحلة قد لا تزال هناك فرصة لعلاجها.

وللتغلب على هذه المشكلات، قام الباحثون في جامعة كوليدج لندن (UCL) ومستشفى جريت أورموند ستريت (GOSH) باستخراج الخلايا الجذعية التي انتقلت إلى السائل الأمنيوسي الذي يحيط بالطفل في الرحم ويحميه أثناء الحمل.

ونظرًا لعدم لمس الطفل أثناء عملية الجمع، يمكن التغلب على قيود أخذ العينات وتحمل الخلايا نفس المعلومات البيولوجية التي يحملها الطفل.

txt

خبراء يكشفون السبب وراء الإصابة بـ كوفيد طويل الآمد.. تفاصيل

txt

رجل يصاب بـ صدمة بعد استخراج جسم مرعب من حلقه.. ماذا وجدوا؟

أخذ الباحثون خلايا حية من 12 حالة حمل، بين الأسبوع السادس عشر والأسبوع الرابع والثلاثين، كجزء من الاختبارات التشخيصية الروتينية، ثم حددوا الأنسجة التي جاءت منها الخلايا الجذعية.

وتم بنجاح استخراج الخلايا الجذعية من الرئتين والكليتين والأمعاء، واستخدامها في زراعة عضيات لها سمات وظيفية لهذه الأنواع من الأنسجة.


وقال الدكتور ماتيا جيرلي، المؤلف الأول للدراسة: "إن الكائنات العضوية التي أنشأناها من خلايا السائل الأمنيوسي تظهر العديد من وظائف الأنسجة التي تمثلها، بما في ذلك التعبير الجيني والبروتيني".

وأشار:"سوف تسمح لنا بدراسة ما يحدث أثناء التطور في كل من الصحة والمرض، وهو أمر لم يكن ممكنا من قبل، نحن لا نعرف إلا القليل عن الحمل البشري المتأخر، لذلك من المثير للغاية أن نفتح مجالات جديدة لطب ما قبل الولادة".

فيما عمل الفريق مع باحثين في جامعة KU Leuven في بلجيكا لدراسة تطور الأطفال المصابين بـ CDH، وهي حالة يؤدي فيها وجود ثقب في الحجاب الحاجز إلى نزوح أعضاء مثل الأمعاء والكبد إلى الصدر، مما يضغط على الرئتين ويعوق النمو الصحي.

تمت مقارنة الأعضاء الصغيرة من الأطفال الذين يعانون من CDH قبل وبعد العلاج مع الأعضاء العضوية من الأطفال الأصحاء لدراسة الخصائص البيولوجية لكل مجموعة.

وجدت الدراسة اختلافات تنموية كبيرة بين عضيات CDH الصحية وتلك التي كانت قبل العلاج.

ومع ذلك، كانت الكائنات العضوية في مجموعة ما بعد العلاج أقرب بكثير إلى الأعضاء السليمة، مما يوفر تقديرًا لفعالية العلاج على المستوى الخلوي.

الخلايا الجذعية الأجنة الحمل الولادة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يحصل على توقيع نجم الترجي لمدة 4 مواسم

مفاجآت اقتصادية كبرى قريبا.. وهذا موقف التعويم وطرح البنوك شهادات بفائدة 30%

خربوا النادي.. مرتضى منصور يوجه رسالة إلى مجلس إدارة الزمالك

بعد القرار الرئاسي الأخير.. غرامة كبيرة تنتظر محتكري السلع

قرار عاجل بمعاقبة المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

مخلص مش بيتفاوض.. شبانة يعلن عن صفقة جديدة في الأهلي

صالح جمعة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام نفط البصرة بالدوري العراقي

الشرقية للدخان حسمت الأمر.. متى تنخفض أسعار السجائر في مصر؟

موضوعات متعلقة

خبراء يكشفون السبب وراء الإصابة بـ كوفيد طويل الآمد.. تفاصيل

رجل يصاب بـ صدمة بعد استخراج جسم مرعب من حلقه.. ماذا وجدوا؟

دولة تبيح تجارة تأجير الأرحام لـ الأجانب.. ما القصة؟

مواليد فترة كورونا مميزون عن غيرهم.. لهذا السبب

من أجل الربح.. مليارات الحيوانات البرية في العالم تخضع لـ التعذيب

فطريات قاتلة تهدد بـ وباء شرس يجتاح العالم.. تفاصيل

عراك في قلب البحر بين قرش أبيض وحوت الأوركا القاتل

قناديل بحر في السماء.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

هل يجوز عقد نية الصيام بعد الفجر في رمضان .. وهل تكفي واحدة لـ 30 يوما؟

ثورة علمية.. لأول مرة زراعة أعضاء من خلايا الأجنة

تحريات قضية القاصرات الأجنبيات: المتهم اصطنع لهن فيديوهات مُخلة على المواقع الإباحية

إيهاب الكومي: جهاز المنتخب لم يتواصل مباشرة مع محمد صلاح حتى الآن

تعرف على حكم مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

أيهما أجمل .. درة وسلمى أبو ضيف بنفس الإطلالة| سعرها صادم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جريئة.. ابنة ماجد المصري تخطف الأنظار على السوشيال ميديا

تحويل رواية "مقامرة على شرف الليدي ميتسي" لأحمد المرسي إلى عمل سينمائي

نجمة العالم.. حمو بيكا يلتقي بـ هنا الزاهد ويوجه رسالة لها

عشان رمضان.. نظام غذائي لمرضى الضغط المنخفض

فيديو

كسور وتمزقات.. سمية الخشاب بين ضحايا رامز جلال 2024

انخفاض كبير في أسعار اللحوم

أمطار لمدة 3 أيام .. تحذير لتلك المحافظات

من الصباح حتى هذه الساعة .. التموين تعلن مواعيد صرف الخبز البلدي في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ