رجل يصاب بـ صدمة بعد استخراج جسم مرعب من حلقه.. ماذا وجدوا؟

أصيب رجل كان يعاني من صعوبة في البلع بالخوف والصدمة عندما اكتشف الأطباء وجود أخطبوط عالق في حلقه.

وكان الرجل البالغ من العمر 55 عاماً قد أكل هذا المخلوق البحري كجزء من وجبته قبل أن يشعر بالإعياء ويهرع إلى مستشفى تان توك سينغ في سنغافورة.

وأخبر الأطباء أنه بدأ يمرض مباشرة بعد تناول الطعام. وأظهر الفحص وجود انسداد في المريء، وهو الأنبوب الذي ينقل الطعام من الفم إلى المعدة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

ووجد الأطباء أن الأخطبوط، مع ممصاته، استقر على مسافة 5 سم من مكان التقاء المريء بالمعدة، في البداية كافحوا لإزالته، لكنهم تمكنوا في النهاية من إخراجه باستخدام الملقط.

وتمكن المريض من العودة إلى منزله بعد يومين فقط. قال الأطباء إن التصاق الطعام يعد من أكثر المشكلات شيوعًا التي يرونها في المستشفى.

وأوضح الأطباء أنه في 80 إلى 90٪ من الحالات، سيتم إزالة الانسداد الغذائي بشكل طبيعي، ومع ذلك، فإن ما بين 10 و20% من الحالات قد تحتاج إلى علاج بالمنظار، في حين أن أقل من 1% تتطلب عملية جراحية.

وذكروا أن تقنية الدفع هي الطريقة الأساسية الموصى بها مع معدلات نجاح عالية، ولكن استخدام القوة المفرطة يمكن أن يسبب ثقب المريء.

وهذا ليس الاكتشاف الغريب الوحيد الذي توصل إليه الأطباء. وتفاجأ أحدهم عندما وجد رجلاً قد ابتلع هاتفاً محمولاً بالكامل بعد أن أجرى أشعة سينية لآلام في البطن.

واعترف المريض بابتلاع الجهاز قبل ستة أشهر من إجراء الفحص، لكنه كان خجولًا جدًا لدرجة أنه لم يتمكن من طلب المساعدة في ذلك الوقت.

كان يأمل أن يغادر الجهاز جسده بشكل طبيعي، ولكن للأسف، علق في معدته، ومنع الطعام من المرور عبره بشكل صحيح لمدة نصف عام وتسببت في إصابات خطيرة احتاجت لعملية جراحية فورية، وأجريت العملية في مستشفى أسوان الجامعي بمدينة أسوان بمصر.