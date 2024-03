فطريات قاتلة تهدد بـ وباء شرس يجتاح العالم.. تفاصيل

يعمل فريق من خبراء الفطريات القاتلة بلا كلل لمنع الوباء العالمي القادم حيث يوجد ما لا يقل عن أربعة كائنات تعتبر تهديدات حرجة لـ العالم.

وحدد العلماء في المركز الوطني المرجعي للفطريات في أستراليا (NMRC) فطريات جديدة لديها القدرة على الانتشار على نطاق عالمي، مدما يسبب العدوى الجماعية والموت بسبب عدم وجود أدوية مضادة للفطريات في السوق.

وداخل المختبر، يعمل الباحثون على اكتشاف الأدوية المضادة للفطريات واختبار الحساسية ومراقبة ظهور المقاومة المضادة للفطريات، حسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

التهديد الأكبر هو الفطريات الشبيهة بالخميرة والتي تسمى Candida auris والتي تم اكتشافها لأول مرة في اليابان في عام 2009، والتي يمكن أن تؤدي إلى التهابات دموية خطيرة لدى البشر.

وقالت سارة كيد، رئيسة المركز الوطني للبحوث الطبية إن الالتهابات الفطرية التي أصبحت شائعة بشكل متزايد والتي تشير التقديرات إلى أنها تؤدي إلى وفاة أربعة ملايين شخص على مستوى العالم سنويًا.

وأضافت كيد لصحيفة جارديان إن العدوى الفطرية في فيلم The Last of Us، ودالتي تسمى كورديسيبس، تؤدي إلى زومبي الحشرات ولكنها لا تشكل تهديدًا للبشر.

درجة حرارة الجسم الباردة تمنعهم من نشر العدوى إلى البشر لأنها لا يمكن أن تنمو عند درجة حرارة الجسم الطبيعية البالغة 98.6 درجة.

على الرغم من أن كيد قال إن نهاية العالم التي تشبه الزومبي والتي تسببها الفطريات ليست احتمالية في الحياة الواقعية، إلا أننا نشهد بالفعل جائحة فطريًا بطيء الحركة من نوع ما.

وأدى نقص العلاجات الفطرية إلى قيام منظمة الصحة العالمية (WHO) بتصنيف أربعة من أصل 19 مسببًا للأمراض الفطرية على أنها تشكل تهديدًا 'خطيرًا' للصحة العامة.

وأفاد مركز السيطرة على الأمراض أن الالتهابات الفطرية الأربعة الرئيسية تشمل Cryptococcus neoformans، Candida auris، Aspergillus fumigatus و Candida albicans.

في حين أن Candid Auris هو التهديد الأكبر حاليًا، إلا أنه لم يحظ بمزيد من الاهتمام إلا بعد مرور خمس سنوات عندما تم التعرف عليه في جنوب إفريقيا والهند والولايات المتحدة.

وفي العام الماضي، أدركت كيد وفريقها أن فطريات كانديدا أوريس هي نوع جديد من الأنواع المقاومة للأدوية، لكنهم عملوا بجد لإجراء اختبارات تشخيصية لفهم المرض وتحديده وتشخيصه.