منتخب السلة يفوز على روسيا وديًا استعدادًا للأفروباسكت

فاز المنتخب المصري الأول لكرة السلة، على نظيره منتخب روسيا، وديًا، بنتيجة 80/73، استعدادًا لبطولة الأفروباسكت التي تقام في الفترة من 12 إلى 24 أغسطس الجاري في أنجولا.

جاءت نتائج الفترات كالتالي:

20/17

34/42

50/60

80/73

وتضم قائمة مصر في المعسكر الحالي كل من، عمرو الجندي، أنس أسامة، يوسف أبو شوشة، إيهاب أمين، باترك جاردنر، عمرو زهران، عمر طارق، أحمد أبو العلا، خالد عبدالناصر، محمد طه، آدم موسى، إسماعيل مسعود، سيف سمير، أحمد ريحان، مهاب ياسر، ياسين نصر.

ويضم الجهاز الفني للفراعنة كل من، محمد الكرداني المدير الفني، محمد سليم مدربًا، رامي جنيدي مدربًا، أحمد الجارحي مدربًا، محمد ربيع إداري، إسلام جمعة طبيبًا، محمد جمال مخطط أحمال، عبدالرحمن الجلاد محلل أداء، ياسر عبدالله محلل أداء، علي موسى استشفاء.

ويستعد منتخب مصر لخوض بطولة الأفروباسكت في الفترة من 12 إلى 24 أغسطس الجاري في أنجولا.

ويشارك المنتخب المصري في النسخة المقبلة من البطولة ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه منتخبات السنغال، مالي، وأوغندا.

ويستهل منتخب مصر مشواره بمواجهة مالي يوم 12 أغسطس، ثم يلتقي مع السنغال يوم 14 أغسطس، على أن يختتم دور المجموعات بمواجهة أوغندا يوم 16 أغسطس.