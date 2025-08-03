رسميا.. توتنهام يعلن ضم لاعب بايرن ميونخ

أعلن نادي توتنهام هوتسبير، اليوم الأحد، عن تعاقده رسميًا مع لاعب الوسط البرتغالي جواو بالينيا، قادمًا من بايرن ميونخ، وذلك على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: "يسعدنا الإعلان عن انضمام جواو بالينيا إلى صفوف الفريق على سبيل الإعارة من بايرن ميونخ، وذلك بعد الحصول على التصريح الدولي وتصريح العمل اللازمين".

وأشار البيان، إلى أن اللاعب الدولي البرتغالي، البالغ من العمر 30 عامًا، سينضم إلى توتنهام حتى نهاية موسم 2025-2026، مع وجود بند يتيح للنادي تفعيل خيار الشراء في الصيف المقبل.

من جانبه، قال بايرن ميونخ: "جواو بالينيا ينضم لفريق توتنهام الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2025-2026 مع إمكانية الشراء.. نتمنى لك التوفيق في الموسم الجديد يا جواو!".

وكان بالينيا قد انتقل إلى بايرن ميونخ في يوليو 2024 بعد تألقه اللافت مع فولهام، وساهم في تتويج العملاق البافاري بلقب الدوري الألماني خلال الموسم الماضي.