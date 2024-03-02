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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عراك في قلب البحر بين قرش أبيض وحوت الأوركا القاتل

صدى البلد

تم التقاط صراع هائل بين الحيوانات المفترسة، ويظهر بالكاميرا حوتًا قاتلًا يطارد ويقتل سمكة قرش بيضاء كبيرة لأكل كبده، وطارد الحيوان الثديي الضخم السمكة الضخمة بلا هوادة ليأكل عضوه الحيوي.

يشتهر كبد أسماك القرش بقيمته الغذائية المذهلة وخصائصه التجددية، مما يجعله جائزة رائعة للحوت الأكبر والأكثر قوة الذي يبحث عنه، كما يظهر هذا الفيديو، بدأ ذكر أوركا ميمنة في المطاردة قبالة سواحل جنوب أفريقيا بعد أن اكتشف سمكة قرش بيضاء كبيرة صغيرة.

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وقالت عالمة الأحياء الدكتورة أليسون تاونر، من جامعة رودس في جراهامستاون بجنوب أفريقيا، لبي بي سي إن هجوم ستاربورد كان "فرديا وسريعا" وانتهى في أقل من دقيقتين، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية.
وقالت إن ستاربورد، جنبًا إلى جنب مع حوت آخر يُدعى بورت، قد طورا طعمًا للكبد الأبيض الكبير وأصبحا خبراء في صيدها منفردين.

وقالت إن الحيتان القاتلة أظهرت ميلا لاستخراج واستهلاك كبد أسماك القرش وأنه خلال الهجمات، كانت أسماك القرش تطوق الحيتان القاتلة بإحكام، في محاولة يائسة لتجنب الافتراس.

وقال عالم الثدييات البحرية الدكتور لوك ريندل، من جامعة سانت أندروز، لبي بي سي إنه "من المثير للاهتمام أن تصطاد الحيتان القاتلة بمفردها وليس في مجموعات".

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وأضاف: "إن القرش الأبيض الكبير عبارة عن تركيز كبير ولطيف من الطعام، لذلك ربما ليس من المستغرب أن بعض مجموعات الحيتان القاتلة، حيث تتواجد أسماك القرش هذه بأعداد كافية، تعلمت استغلال ذلك".


توجد في حيتان الأوركا البرية حيوانات مفترسة ذكية للغاية، حيث يصل طول الذكور إلى 26 قدمًا ويزن حوالي ستة أطنان، أي حوالي نصف كمية الحافلة ذات الطابقين.

غالبًا ما تصطاد الحيتان القاتلة في مجموعات ومن المعروف أنها تقتل أسماك القرش بالإضافة إلى الحيتان الأكبر حجمًا. وقد ثبت أيضًا أنها تتمتع بقدرة دماغية غير عادية، على سبيل المثال، عندما تصطاد الفقمات في المناطق القطبية، فإنها تسبح لإنتاج موجات لتغسلها، مما يمنع فرائسها من اللجوء إلى الجبال الجليدية الصغيرة.

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