رابطة الأندية تقرر تعديل مواعيد مباريات الدوري في أغسطس

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة ، تعديل مواعيد مباريات بطولة الدوري الممتاز خلال شهر أغسطس، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت رابطة الأندية ، في بيانها: "نظرا لارتفاع درجات الحرارة خلال شهر أغسطس وحرصا من رابطة الأندية المصرية المحترفة، على صحة وسلامة اللاعبين والحضور الجماهيري ، وتلبية لطلب الأندية وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، فقد تقرر تعديل توقيت مباريات دوري nile خلال شهر أغسطس لتقام في الساعة السادسة والتاسعة مساءً بدلا من التوقيت السابق في الخامسة والثامنة مساءً، متمنين لجميع الأندية التوفيق.