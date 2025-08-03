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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتهامات بالكذب| لوكمان يُصعِّد ضد أتالانتا.. والنادي يتمسك بشروط البيع

لوكمان
لوكمان
إسلام مقلد

أكدت تقارير صحفية إيطالية، أن موقف نادي أتالانتا لم يتغير بشأن مستقبل نجمه النيجيري أديمولا لوكمان، رغم الطلب الرسمي الذي تقدم به اللاعب للرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشعل لوكمان الجدل، اليوم الأحد، برسالة نارية نشرها عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وجه فيها انتقادات حادة لإدارة أتالانتا، متهمًا إياها بعدم الوفاء بوعودها، واصفًا ما قدم له من وعود بـ"الكاذبة"، بعد رفض عرض وصفه بـ"الجاد" هذا الصيف دون مبرر واضح.

صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أفادت بأن أتالانتا لا يزال يعتبر لوكمان معروضًا للبيع، لكن بشروط محددة يفرضها النادي، مشيرة إلى أن الإدارة هي من تقرر "أين وكيف وبكم" سيتم بيع اللاعب.

وأوضحت الصحيفة أن أتالانتا لا يمانع من بيع لوكمان لأي نادٍ، بشرط أن يكون العرض مناسبًا ماليًا ومن خارج إيطاليا، وإن كان لا يعارض أيضًا بيعه إلى إنتر ميلان، بشرط أن يأتي العرض بالقيمة التي يطلبها النادي.

وكان إنتر ميلان قد تقدم بعرض رسمي بلغ 42 مليون يورو إلى جانب 3 ملايين يورو كحوافز، إلا أن إدارة أتالانتا رفضت العرض، في ظل سعيها للحصول على مقابل مالي أكبر.

يذكر أن لوكمان كان قد تألق بشكل لافت مع أتالانتا الموسم الماضي، ولفت الأنظار بعروضه القوية، ما دفع عدة أندية أوروبية لمتابعة موقفه، وسط حالة من التوتر الواضح في علاقته الحالية مع ناديه.

نادي أتالانتا أديمولا لوكمان لوكمان إيطاليا

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