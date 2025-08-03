أمين الفتوى: منع الأب من رؤية ابنته وامتناعه عن النفقة كلاهما خطأ شرعي جسيم

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قطع النفقة من الأب تجاه ابنته الممنوعة عنه لا يبرر شرعًا، كما أن منع البنت من رؤية أبيها خطأ جسيم يتسبب في قطع صلة الرحم.

وقال فخر، خلال تصريح: "كنت متجوزة واتطلقت، وأنا منع بنتي عن طليقي إنه يشوفها وهو مش بيصرف عليها، الاتنين غلط، يعني امتناع الأب عن الإنفاق على بنته هذا خطأ. لأنه واجب عليه النفقة، ولازم ينفق على بنته. مهما كانت طرف الثاني بيعمل؟ على الفكرة فيه فرق كبير جدا بين علاقة الزوجية وعلاقة الأبوية، العلاقة الأبوية هذه لا تنفصل أبدا، فلانة بنت فلان يبقى على فلان أن ينفق عليها، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يبقى لازم المولود له اللي هو الأب ينفق على أولاده".

وأضاف: "طيب فيه خلاف بيني وبين زوجتي مسألة تاني، دي علاقة زوجية، ما لهاش علاقة بأي علاقة بالأبوة بيني وبين أولادي، طب هي مش عايزة نشوف البنت فأنا مش هادفع. ما هي كمان غلطانة، فهي كمان علشان تمنع البنت أن هي تشوف أبوها أو تمنع الأب أن هو يشوف بنته، هذه بتتسبب في قطع الرحم، فاحنا لازم نوصل اتنين وننصح الاتنين على الزوجة أن هي تساعد في أن البنت ترى أباها وتساعد الأب أن هو يشوف ابنته. وهو ينفق على بنته. ويجب عليه أن ينفق على بنته".

