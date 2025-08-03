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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحذير الأرصاد: طقس شديد الحرارة ورطب غدًا .. وشبورة مائية على هذه المناطق

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غداً الاثنين، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

أهم الظواهر الجويةالمتوقعة 

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من مدينة حلايب على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من مدينة حلايب على فترات متقطعة .

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 35 25
العاصمة الإدارية 36 24
6 أكتوبر 35 24
بنها 34 25
دمنهور 33 25
وادي النطرون 35 24
كفر الشيخ 34 24
المنصورة 34 25
الزقازيق 35 24
شبين الكوم 34 24
طنطا 34 24
دمياط 31 26
بورسعيد 31 26
الإسماعيلية 36 25
السويس 35 25
العريش 32 24
رفح 31 23
رأس سدر 38 26
نخل 35 20
كاترين 31 18
الطور 36 28
طابا 35 22
شرم الشيخ 37 29
الإسكندرية 32 24
العلمين 31 23
مطروح 30 24
السلوم 32 22
سيوة 36 22
رأس غارب 37 27
الغردقة 38 28
سفاجا 37 28
مرسى علم 37 29
شلاتين 38 29
حلايب 35 30
أبو رماد 36 28
رأس حدربة 34 30
الفيوم 36 24
بني سويف 36 24
المنيا 37 24
أسيوط 37 25
سوهاج 39 26
قنا 41 27
الأقصر 41 27
أسوان 42 28
الوادي الجديد 40 26
أبوسمبل 41 27

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

المدينة العظمى الصغرى
مكة المكرمة 43 34
المدينة المنورة 43 32
الرياض 45 31
المنامة 41 32
أبوظبي 45 33
الدوحة 41 32
الكويت 49 35
دمشق 37 18
بيروت 31 26
عمان 32 21
القدس 30 22
غزة 30 26
بغداد 46 33
مسقط 32 28
صنعاء 29 16
الخرطوم 37 27
طرابلس 32 23
تونس 32 22
الجزائر 27 20
الرباط 29 20
نواكشوط 31 24

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى
أنقرة 32 20
إسطنبول 31 22
إسلام آباد 35 25
نيودلهي 32 26
جاكرتا 34 24
بكين 29 23
كوالالمبور 33 25
طوكيو 36 27
أثينا 33 22
روما 32 19
باريس 28 18
مدريد 39 22
برلين 24 17
لندن 23 12
مونتريال 27 15
موسكو 26 18
نيويورك 30 21
واشنطن 30 17
أديس أبابا 20 13
 

الأرصاد هيئة الأرصاد الظواهر الجوية شبورة مائية رياح

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