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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جدول مباريات ليفربول في شهر أغسطس 2025

ليفربول
ليفربول
إسلام مقلد

خطف نادي ليفربول الأضواء بقوة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية؛ بعد أن أبرم عدة صفقات قوية، عززت تشكيله، وأشعلت طموحات جماهيره بالمنافسة على جميع البطولات، تزامنًا مع استمرار أبرز نجوم الفريق وعلى رأسهم محمد صلاح، الذي مدد عقده لمدة موسمين إضافيين.

وتعاقد "الريدز" هذا الصيف مع أسماء بارزة في مقدمتهم الألماني الموهوب فلوريان فيرتز قادمًا من باير ليفركوزن، والفرنسي هوجو إيكيتيكي، إلى جانب المجري ملوس كيركيز والهولندي جيرمي فريمبونج، في انتظار حسم صفقة محتملة مع مهاجم نيوكاسل ألكسندر إيزاك.

وألقت حالة الحزن التي خيمت على أجواء النادي بعد الصدمة الكبيرة التي تلقاها بوفاة لاعبه البرتغالي ديوجو جوتا إثر حادث سير مأساوي، بظلالها على معسكر الفريق قبل انطلاق الموسم.

ورغم الأحزان، يستعد ليفربول بقوة للموسم الجديد عبر برنامج حافل بالمباريات، حيث يخوض مواجهتين وديتين في يوم واحد، أمام فريق واحد، وهو “أتلتيك بلباو” غدا الإثنين 4 أغسطس، ضمن تحضيرات الفريق البدنية والفنية.

ويصطدم بعدها ليفربول بكريستال بالاس، يوم 10 أغسطس، على لقب درع المجتمع، قبل انطلاق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 3 مواجهات قوية، أبرزها أمام أرسنال نهاية الشهر المقبل.

الجدول الكامل لمباريات ليفربول في أغسطس 2025

المباريات الودية:

4 أغسطس: ليفربول × أتلتيك بلباو – الساعة 19:00 بتوقيت السعودية ومصر

4 أغسطس: ليفربول × أتلتيك بلباو – الساعة 22:00 بتوقيت السعودية ومصر

كأس الدرع الخيرية

10 أغسطس: كريستال بالاس × ليفربول – الساعة 18:00 بتوقيت السعودية ومصر

الدوري الإنجليزي الممتاز

15 أغسطس: ليفربول × بورنموث – الساعة 22:00 بتوقيت السعودية ومصر

25 أغسطس: نيوكاسل × ليفربول – الساعة 22:00 بتوقيت السعودية ومصر

31 أغسطس: ليفربول × أرسنال – الساعة 18:30 بتوقيت السعودية ومصر

نادي ليفربول ليفربول الانتقالات الصيفية محمد صلاح الريدز

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