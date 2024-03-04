من أجل الربح.. مليارات الحيوانات البرية في العالم تخضع لـ التعذيب

سواء كان ذلك من أجل الترفيه عن السياح أو جمع عظامهم، يتم استغلال مليارات الحيوانات البرية في جميع أنحاء العالم لتحقيق الربح.

كشف تقرير صادم نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن 5.5 مليار حيوان بري من 487 نوعًا مختلفًا يتم الاحتفاظ بها في ظروف قاسية، مما يخلق خطرًا كبيرًا على كل من البشر والحيوانات.

مع وجود ما يصل إلى 50 ألف حيوان في مزرعة واحدة، يقول باحثون من منظمة حماية الحيوان العالمية (WAP) إن خطر حدوث جائحة ينقله الحيوان على نطاق فيروس كوفيد "ليس مسألة ما إذا كان، ولكن متى؟".



من مزارع الدببة في جنوب أفريقيا إلى ملاذات الأفيال في تايلاند، يسلط التقرير الضوء على القسوة الصادمة وراء هذه الصناعة التي تبلغ قيمتها مليارات الجنيهات الاسترلينية.

قال نيك ستيوارت، مدير الحملات العالمية لـ WAP "ينظر الناس إلى Covid-19 وكأنه حدث لمرة واحدة، لكنه مجرد واحد في سلسلة طويلة من الأمراض الحيوانية المنشأ".

قام باحثون من WAP بتحليل السجلات عبر الإنترنت من جميع أنحاء العالم لتحديد مدى تربية الحيوانات البرية، وتشير السجلات المدرجة على الإنترنت إلى أنه كان هناك ما بين 936,321,047 و963,711,547 حيوانًا بريًا تم استزراعها بين عامي 2000 و2020.

وكشفت الطلبات المقدمة إلى السلطات الحكومية عن وجود 858.743 حيوانًا بريًا إضافيًا من 28 نوعًا مختلفًا بين عامي 2021 و2022، على الرغم من عدم استجابة العديد من السلطات.

ومع ذلك، من المتوقع أن تكون الأرقام المعلنة رسميًا جزءًا صغيرًا فقط من العدد الإجمالي، واستنادًا إلى البيانات المتاحة، قدّر الباحثون الأرقام الخاصة بالبلدان التي كانت فيها البيانات متفرقة أو غير متوفرة.

وعلى الرغم من أن منظمة حماية الحيوان العالمية تؤكد أن هذا حساب بدائي للغاية، إلا أنها تقدر أن الرقم الحقيقي يمكن أن يصل إلى حوالي 5.5 مليار حيوان يتم تربيتها في جميع أنحاء العالم، وقال ستيوارت: "بالنظر إلى أن الصناعة غامضة للغاية وجميع العقبات التي واجهناها في محاولة الحصول على هذا البحث، فإننا نعتقد أن 5.5 مليار دولار ربما تكون متحفظة".

في حين أن صناعة تربية الحياة البرية العالمية تولد مئات الأنواع المختلفة، فإن الباحثين يسلطون الضوء على ثلاثة على وجه الخصوص: الدببة والفيلة والأسود، وتتم تربية الدببة السوداء ودب الشمس والدببة الرمادية في ظروف قاسية بسبب المادة الصفراء التي تنتج في المرارة والتي تحظى بتقدير كبير في الطب الصيني التقليدي (TCM).

ووجد الباحثون سجلات لأكثر من 24 ألف دب في مزارع في جميع أنحاء الصين وفيتنام ولاوس وميانمار وكوريا الجنوبية، ومع ذلك، فإن هذه الممارسة هي الأكثر شيوعًا في الصين حيث يتم تشغيل المزارع من قبل شركات الأدوية الكبيرة في صناعة تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار.

قبل كوفيد، كانت المزارع الصينية تضم أكثر من 20 ألف دب وتوظف ما بين 5000 إلى 6000 شخص، لاستخراج الصفراء، تخضع الدببة لعملية جراحية لإنشاء “باسور” وهو عبارة عن قسطرة يتم إدخالها في المرارة بحيث يمكن تصريفها يوميًا.

هذه العملية مؤلمة وعرضة للعدوى، مما يؤدي إلى موت العديد من الدببة أو تزويدها بـ مشدات حديدية لمنعها من خدش الجرح أو عضه، كما إن ظروف الدببة سيئة للغاية لدرجة أن الأبحاث تصف "القروح والأمراض الجلدية والطفيليات وفقدان الشعر وتشوهات العظام والإصابات وتورم الأطراف ومشاكل الأسنان والتنفس والإسهال والتندب".

فيما يتم أيضًا نزع مخالب الدببة وحتى في بعض الأحيان تتم إزالة أسنانها لمنعها من إيذاء المزارعين وأنفسهم.

وفي الوقت نفسه، يتم تربية الأسود في المقام الأول في جنوب أفريقيا حيث يتم استخدامها في صناعات السياحة والطب الصيني التقليدي، وتشير أبحاث WAP إلى أنه يوجد حاليًا 7,979 أسدًا تتم تربيتها في 366 منشأة في جميع أنحاء جنوب إفريقيا، ويتم استخدام أشبال الأسود في تجارب الملاعبة ومشية الأسود حتى تصبح كبيرة جدًا وخطيرة جدًا بحيث لا يمكن تواجدها حول البشر.

وبمجرد حدوث ذلك، يتم استخدامها في الصيد، حيث يدفع السياح الأثرياء مقابل تجارب صيد الجوائز مع الحيوانات المحاصرة، وبعد وفاتهم، يتم بيع عظامهم وأجزاء أجسادهم لاستخدامها في الطب الصيني التقليدي.

وقال السيد ستيوارت لـ MailOnline: "تلك هي الحيوانات التي يبدو الأمر وكأن الفرصة قد تم استغلالها لاستغلالها بكل طريقة يمكن تخيلها، في كل مرحلة من مراحل حياتها".

يتم الاحتفاظ بهذه الأسود في ظروف ضيقة، مع القليل من الاهتمام باحتياجاتها الغذائية والطبية، وفي غير موسمها، عندما تجف السياحة، يمكن أن تصبح الظروف أسوأ حيث لا تحصل الأسود على تغذية كافية لتوفير المال.

زواج الأقارب والحمل المفرط شائعان أيضًا، مما يؤدي إلى عيوب خلقية ومشاكل صحية خلقية تجعل العديد من الأسود تعيش حياة قصيرة وغير صحية.

على عكس الأسود والدببة والعديد من الحيوانات البرية الأخرى، لا تتم تربية الأفيال بشكل أساسي من أجل أجزاء جسمها ولكن من أجل دورها في صناعة السياحة.

وقال ستيوارت: "هذه حيوانات ذكية وطويلة العمر يتم تربيتها أو تربيتها في الأسر من أجل أكثر الصناعات تافهة: صناعة الترفيه في الحياة البرية".

يدفع السياح مبالغ كبيرة من المال للمشاركة في تجارب ركوب الأفيال أو الاستحمام في مواقع عبر جنوب شرق آسيا.

ويعتقد أن الأفيال الأسيرة في تايلاند والتي يبلغ عددها 2798 تدر ما بين 581 مليون و770 مليون دولار كل عام.

ومع وصول سعر الفيل الواحد إلى 50 ألف دولار، تم تحفيز الصيد الجائر وتهريب الأفيال البرية عبر الحدود، وعلى الرغم من أن الصناعة قد تحولت مؤخرًا نحو المزيد من تربية الأفيال في الأسر، إلا أن عدد الأفيال الأسيرة في تايلاند زاد بنسبة 134 في المائة بين عامي 2010 و2020.

في حين أن صناعة تربية الحياة البرية الدولية تلحق ضررا جسيما بالحيوانات التي تؤثر عليها، فإنها تخلق أيضا خطرا على البشر.

الأمراض الحيوانية المنشأ هي أمراض معدية يمكنها 'الانتقال' من الحيوانات إلى البشر.

في كل عام، تشير التقديرات إلى أن مليوني حالة وفاة بشرية ناجمة عن أمراض حيوانية - أكثر من 70 في المائة منها ناجمة عن الحياة البرية.

وفي بعض الحالات، لا يشكل ذلك خطورة إلا على الشخص المصاب فورًا، ولكن في حالات أخرى يكون المرض قادرًا على الانتقال من إنسان إلى آخر.

يقول السيد ستيوارت إن حدوث جائحة آخر بحجم كوفيد-19 ليس "مسألة إذا، بل متى"، وفي فيتنام، وجدت WAP أن مزارع الحياة البرية تحتوي على ما لا يقل عن 43000 حيوان من الأنواع التي تشكل خطرًا كبيرًا بشكل خاص لنشر أمراض خطيرة إلى البشر.

وفي عام 2020، اضطر مزارعو المنك الدنماركيون إلى إعدام سكانهم بالكامل البالغ عددهم 15 مليون حيوان من المنك عندما تبين أن كوفيد يمكن أن ينتقل بين المنك والبشر.

وقالت البروفيسور ديانا بيل، خبيرة الأمراض الحيوانية المنشأ الناشئة من جامعة إيست أنجليا، إن هناك احتمالًا بالتأكيد لحدوث جائحة أخرى بحجم كوفيد الناشئ من إحدى هذه المزارع.

وعلى الرغم من المخاطر الهائلة التي تشكلها تربية الحيوانات البرية على كل من البشر والحيوانات، لم يتم فعل الكثير لتضييق الخناق على هذه الصناعة، تشجع العديد من البلدان هذه الممارسة علناً كمصدر مربح للدخل أو تغض الطرف عن الحالات التي يتم فيها انتهاك القواعد.

ويدعي الباحثون أن السبب الرئيسي لعدم بذل المزيد من الجهود للحد من التجارة الدولية هو الانطباع الخاطئ بأن زراعة الحياة البرية مفيدة للحفاظ على البيئة.