خبراء يكشفون السبب وراء الإصابة بـ كوفيد طويل الآمد.. تفاصيل

اكتشف الخبراء سبب الإصابة بـ كوفيد طويل الأمد بعد اكتشافهم أن انخفاض مستويات الحديد بعد الإصابة يمكن أن يكون سببًا رئيسيًا، فنحو 1.9 مليون شخص في المملكة المتحدة وحدها يعانون من أعراض مرض كوفيد الطويل الأمد.

يمكن أن تشمل هذه الأعراض التعب وضيق التنفس وآلام العضلات ومشاكل في الذاكرة والتركيز، وتستمر لفترة طويلة بعد انحسار عدوى كوفيد الأولية، ، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويعتقد العلماء الآن أن المشاكل المتعلقة بمستويات الحديد في الدم، وقدرة الجسم على تنظيم هذه العناصر الغذائية المهمة - يمكن أن تكون المحرك الرئيسي للقضايا المستمرة.

ويمكن أن يشير هذا الاكتشاف إلى الطرق الممكنة للوقاية من هذه الحالة أو علاجها، بعد وقت قصير من بدء الوباء، بدأ فريق بقيادة جامعة كامبريدج في تجنيد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس.

على مدار عام، قدم المشاركون عينات دم وأصبح من الواضح أن عددًا كبيرًا من المرضى سيستمرون في استمرار الأعراض.

وفي النهاية، ركز الباحثون تحليلهم على 214 فردًا، أبلغ نصفهم تقريبًا عن أعراض طويلة لمرض كوفيد، بعد فترة تتراوح بين ثلاثة إلى 10 أشهر من الإصابة.

واكتشفوا أن الالتهاب المستمر وانخفاض مستويات الحديد في الدم يمكن رؤيتهما في وقت مبكر يصل إلى أسبوعين بعد الإصابة لدى هؤلاء الأفراد الذين أبلغوا عن كوفيد طويل الأمد بعد عدة أشهر.

ووجدوا أن مشاكل مستويات الحديد في الدم كانت قابلة للاكتشاف في مجموعة كوفيد الطويلة بغض النظر عن العمر أو الجنس أو شدة العدوى.

وقالت الدكتورة إيمي هانسون، التي عملت في الدراسة أثناء وجودها في جامعة كامبريدج وهي الآن في جامعة بريستول: 'لقد تعطلت مستويات الحديد، والطريقة التي ينظم بها الجسم الحديد، في وقت مبكر أثناء عدوى SARS-CoV-2'. واستغرق التعافي وقتًا طويلاً جدًا، خاصة لدى الأشخاص الذين أبلغوا عن إصابتهم بكوفيد بعد أشهر طويلة.

وعلى الرغم من أننا رأينا أدلة على أن الجسم كان يحاول تصحيح انخفاض توافر الحديد وفقر الدم الناتج عن طريق إنتاج المزيد من خلايا الدم الحمراء، إلا أنه لم يكن يقوم بعمل جيد بشكل خاص في مواجهة الالتهاب المستمر.

وقال البروفيسور هال دريكسميث، المؤلف المشارك من جامعة أكسفورد، إن خلل تنظيم الحديد هو استجابة طبيعية للعدوى، موضحًا: "عندما يصاب الجسم بالعدوى، فإنه يستجيب عن طريق إزالة الحديد من مجرى الدم"، وهذا يحمينا من البكتيريا القاتلة التي تلتقط الحديد في مجرى الدم وتنمو بسرعة. إنها استجابة تطورية تعيد توزيع الحديد في الجسم، وتصبح بلازما الدم صحراء حديدية.