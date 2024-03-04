دولة تبيح تجارة تأجير الأرحام لـ الأجانب.. ما القصة؟

قد تسمح تايلاند قريبًا للأجانب بعودة تأجير الأرحام مرة أخرى بموجب خطط جديدة، كانت الدولة الواقعة في شرق آسيا قد حظرت تأجير الأرحام التجاري في عام 2015 بعد سلسلة من الحالات البارزة، بما في ذلك رفض زوجين أستراليين أخذ طفلهما لأن الطفل كان يعاني من متلازمة داون ورجل ياباني أنجب 12 طفلاً.

لكن الآن، يقول نائب المدير العام للصحة، أركوم براديتسوان، إنهم يتطلعون إلى تخفيف القيود مرة أخرى، على الرغم من مراقبة تأجير الأرحام الآن من قبل لجنة، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويمكن أن يكون بمثابة دفعة للأزواج الأمريكيين الأقل ثراء، حيث تصل تكلفة استئجار الأرحام في البلاد إلى 10 آلاف دولار في بعض الحالات، مقارنة بما يصل إلى 170 ألف دولار في الولايات المتحدة.

وقال نائب المدير العام: "سنعدل القانون الذي سيسمح للأزواج الأجانب بالحصول على خدمة تأجير الأرحام هنا بناءً على اللوائح"، وقال إنه بموجب تغيير القانون المقترح، يجب على أولئك الذين يتطلعون إلى استئجار أم بديلة في تايلاند أن يكونوا متزوجين بشكل قانوني، بغض النظر عن جنسهم.

ويجب أيضًا ضمان الحماية والحقوق للطفل الناتج عن تأجير الأرحام في موطن الزوجين، وسيتمكن الأزواج الأجانب من إحضار بدائلهم الخاصة إلى تايلاند أو استخدام بديل تايلاندي، على أن يتم فحص أولئك الذين يخضعون للعملية من قبل لجنة حكومية.

تسمح تايلاند حاليًا بتأجير الأرحام فقط للأزواج التايلانديين أو التايلانديين الذين تزوجوا من أجنبي لمدة ثلاث سنوات على الأقل ويواجهون صعوبة في إنجاب الأطفال.

ومن المقرر أن يقدم المشرعون التغييرات المقترحة على القانون إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها في وقت لاحق من هذا الشهر، كجزء من إصلاح أوسع نطاقا للوائح المتعلقة بتأجير الأرحام، وICF، والتلقيح الاصطناعي.

وإذا وافق مجلس الوزراء على هذا الإجراء، فسيتم تقديمه إلى البرلمان ومجلس الشيوخ للتصويت عليه. وسيحتاج أيضًا إلى توقيع الملك ماها فاجيرالونجكورن قبل أن يصبح قانونًا.

وفي حالة إقرار هذا التغيير، فإنه سيجعل تايلاند أيضًا الدولة السابعة على الأقل التي تسمح بتأجير الأرحام تجاريًا على مستوى العالم.

في الولايات المتحدة، يُسمح به في إحدى عشرة ولاية - بما في ذلك كاليفورنيا ونيفادا وفيرمونت - ولكنه يميل إلى تحمل ثمن باهظ.

وكانت أوكرانيا المركز الدولي لتأجير الأرحام حتى بدأ الغزو الروسي في فبراير/شباط 2022، حيث ولد مئات الأطفال عبر هذه الطريقة، وترك الآباء الآن يبحثون عن بدائل.

ويأمل المسؤولون التايلانديون أن تساعد هذه الخطوة الأسر الأقل ثراءً في العثور على مصدر جديد للدخل.

في عام 2014، أظهرت التقارير أن الأسر في باك أوك، وسط تايلاند، أصبحت قادرة على تحمل تكاليف السيارات الجديدة وتجديد المنازل بفضل تأجير الأرحام.

في ذلك الوقت، تم دفع 10000 دولار للبدائل مقابل نجاح الحمل، وأكثر في حالة التوائم، ومخصص شهري قدره 450 دولارًا، كما حصلوا على سكن مجاني في بانكوك.

تشير التقارير إلى أن تأجير الأرحام التجاري استمر في تايلاند منذ تغيير القانون، لكن الآن يميل إلى عدم الإبلاغ عنه إلى حد كبير.

في الولايات المتحدة، يولد حوالي 4000 طفل عن طريق تأجير الأرحام كل عام.