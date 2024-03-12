عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الحشاشين من المهد إلى الهدم.. قصة طائفة قهرت ملوك العالم والسر وراء تسمياتها وعلاقتها بالحشيش

صدى البلد

بُعثت طائفة الحشاشين من مرقدها وتاريخها الدموي إلى الحياة من جديد في مسلسل من بطولة كريم عبدالعزيز، ليجسد أبطال المسلسل أحداث من القرن الحادي عشر، وصفت في التاريخ بأنها من الفترات الأكثر دموية.

من هي طائفة الحشاشين؟

مع نهاية القرن الـ 11 الميلادي والـ 5 الهجري، ظهرت طائفة الحشاشين وهي طائفة شيعية إسماعيلية نزارية منشقة عن الفاطميين، وهي أخطر الجماعات في التاريخ الإسلامي.  


وقد تأسست الطائفة  عام 1090 ميلاديًا على يد الحسن بن الصباح الذي يعرف بـ الشيخ مؤسس الدعوة الجديدة، وامتدت سيرتهم وقوتهم التي ترهب أعدائهم من القرن الـ 11 إلى القرن الـ أي من القرن الـ 5 حتى الـ 7 الهجري.

txt

مافيا الدولار من طقطق لـ سلام عليكم.. تفاصيل

txt

أول قطار كهربائي في مصر بدورين|ما محطاته وسعر تذكرته وهذه مواعيد رحلاته

القلاع درع يحمي  أفكارهم

من داخل القلاع بقمم الجبال حكمت طائفة الحشاشين، وقد كانت قلعة آلموت في بلاد فارس هي مركز دعوتهم، وتشعبوا حتى وصلوا إلى الشام وذلك بعد أن هاجر جزء منهم إلى إيران.

وقد تسببت أفكارهم التي حلت على الشام وإيران في معاداة الخلافة العباسية الفاطمية  وكذلك السلاجقة والخوارزميين والزنكيين والأيوبيين حتى الصليبيين.


من الإمامة إلى الانتحار


كانوا يدعون إلى إمامة نزار المصطفى لدين الله ومن جاء من نسله، ومن ثم يبتدعون لأنفسهم استراتيجية عسكرية خاصة حكمت الجماعة من أول يوم حتى نهايتها على يد المغول.

فقد كانت لاستراتيجية العسكرية لطائفة الحشاشين  قائمة على الاغتيالات التي يقوم بها انتحاريون لا يخشون الموت في سبيل تحقيق هدفهم.

الحشيش وعلاقته بـ طائفة الحشاشين


يقف وراء تسمية الطائفة بهذا الاسم العديد من الروايات والحكايات، فالأولى هي قصة قتلهم لـ الوزير "نظام الملك" والتي سبق مقتله صراع طويل بدأ بتحرك حسن الصباح للسيطرة على كل ما يحيط بـ قلعة آلموت انزعجت الدولة العباسية وأرسلت السلاجقة لمهاجمته وبالفعل وقع الهجوم وحاصروا أفراد الطائفة ومنع عنهم الطعام والشراب فبدأوا في أكل حشاش الأرض من نباتات وغيرها.

وعندما اغتال واحد منهم الوزير نظام الملك شعر الناس بالرعب والقوة التي يتمتعون بها وظنوا أن حسن الصباح قد منح لهم مخدرًا للقيام بهذه العملية الاغتيالية.

أما الرواية الثانية وهي أن كلمة القتلة أو الاغتيالون تعني بالفرنسية أساسان (Assasins) حيث أطلقها عليهم الفرنسيون.

استطاع أفراد الطائفة التي حكمها 8 ملوك بقوتهم وجراءاتهم أن يبثوا لرعب في نفس الحكام والأمراء، وأغتالوا الخليفة العباسي المسترشد والراشد والوزير السلجوقي نظام الملك وملك بيت المقدس كونراد.

txt

مفاجأة.. السيارات الكهربائية تلوث البيئة أكثر من مركبات البنزين

txt

كائن فضائي أم إنسان.. مومياء غامضة تثير حالة من الجدل|صور

المغول تكتب نهايتهم

جاءت نهاية الطائفة التي أرعبت العالم على يد هولاكو زعيم المغول، وكانت بداية سقوطهم عام 1256 ميلاديا  في بلاد فارس، وذلك بالسيطرة على حصنهم المنيع آلموت وإلى جانبها 100 قلعة بإحراقها، وعام 1273 سقطت الطائفة أيضًا في الشام على يد الظاهر بيبرس.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل.. تعديل مواعيد امتحانات النقل والإعدادية والدبلومات الفنية

35 صدمة كهربائية| رئيس الاتحاد يكشف كواليس الحالة الصحية لـ أحمد رفعت

مستجدات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت لاعب فيوتشر بعد نقله للمستشفى

جهازان للتنفس وصدمات القلب| تطورات الحالة الصحية للاعب فيوتشر أحمد رفعت

الحالة حرجة.. شوبير يكشف مستجدات حالة لاعب فيوتشر بعد نقله للمستشفى

نقل لاعب فيوتشر أحمد رفعت إلى العناية المركزة

من الليلة .. نبأ غير متوقع عن طقس أول أسبوع في رمضان

سمية الخشاب تقاضي رامز جلال|حصيلة أول رمضان

موضوعات متعلقة

مافيا الدولار من طقطق لـ سلام عليكم.. تفاصيل

أول قطار كهربائي في مصر بدورين|ما محطاته وسعر تذكرته وهذه مواعيد رحلاته

بداية الإمساك ووقت الإفطار.. وما عدد ساعات الصيام واليوم الأطول في رمضان؟

هنشرب قهوة| انخفاض سعر البن يعيد مزاج المصريين للروقان.. كم وصل الكيلو؟

غريب للغاية.. القلق الاجتماعي يعيش داخل أجسادنا

مفاجأة.. السيارات الكهربائية تلوث البيئة أكثر من مركبات البنزين

كائن فضائي أم إنسان.. مومياء غامضة تثير حالة من الجدل|صور

ثورة علمية.. لأول مرة زراعة أعضاء من خلايا الأجنة

ترشيحاتنا

تخفيفا عن الصائمين.. السكة الحديد تتيح حجز التذاكر من المنزل وتوجه رسالة مهمة للركاب

الحشاشين من المهد إلى الهدم.. قصة طائفة قهرت ملوك العالم والسر وراء تسمياتها وعلاقتها بالحشيش

أبل تفتتح متجرا جديدا في شنغهاي بعد تراجع مبيعات آيفون بالصين

قائمة الأهلي لمواجهة فريق البنك الأهلي في الدوري الممتاز.. أحمد حسن يكشف

أمر يفسد الصوم .. يقع فيه الكثير أثناء السحور (احذر منه)

معجزة.. آخر تطورات حالة أحمد رفعت بعد نقله للرعاية المركزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل الحشاشين يتصدر منصات التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة الأولى| صور

جبنة قريش وعسل .. طريقة غريبة لعمل ألذ أصناف القطايف

مقررو لجان الحوار الوطنى بندوة «صدى البلد»: صفقات كبرى قريبا على نهج رأس الحكمة ومصر لا تبيع أصولها ونطالب بالقضاء على البيروقراطية وتعديل قانون الاستثمار

هتشبع ومش هتتخن .. 5 أفكار لـ سحور دايت| لن تصدق الأخيرة

فيديو

حيوانات منوية وعظام قطة.. سالى عبد السلام تروي مأساتها مع السحر.. فيديو

فيفي عبده تكشف سبب الحج 5 مرات والعمرة 37

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

اﻟﻤﺰﻳﺪ