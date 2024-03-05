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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

مفاجأة.. السيارات الكهربائية تلوث البيئة أكثر من مركبات البنزين

صدى البلد

قد تطلق السيارات الكهربائية قدرًا أكبر من التلوث مقارنة بالمركبات التي تعمل بالبنزين، وفقًا لتقرير عاد إلى الانتشار مؤخرًا.

وجدت الدراسة، التي نُشرت في عام 2022 ولكنها بدأت في الانتشار مرة أخرى بعد الاستشهاد بها في مقالة افتتاحية في وول ستريت جورنال، أن الفرامل والإطارات تطلق جسيمات أكثر بـ 1850 مرة مقارنة بأنابيب العادم الحديثة التي تحتوي على مرشحات تقلل الانبعاثات.

ووجدت أن المركبات الكهربائية أثقل بنسبة 30% في المتوسط ​​من المركبات التي تعمل بالبنزين، مما يتسبب في تآكل الفرامل ومداسات الإطارات بشكل أسرع من السيارات القياسية وإطلاق جزيئات صغيرة سامة في كثير من الأحيان في الغلاف الجوي.

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وقال هشام رخا، الأستاذ في جامعة فرجينيا للتكنولوجيا، إن الدراسة صحيحة جزئيًا فقط لأنه على الرغم من أن المركبات الكهربائية أثقل، إلا أن إطاراتها ستنبعث منها المزيد من المواد البلاستيكية الدقيقة في الهواء، ولكن قد يكون هذا صحيحًا أيضًا بالنسبة لسيارات السيدان مقابل سيارات الدفع الرباعي.

وأشار رخا إلى أنه من الصعب للغاية تحديد الفرق بين كمية المواد البلاستيكية الدقيقة المنبعثة من مداس إطارات السيارات الكهربائية والمركبات التي تعمل بالبنزين لأنه يتعين عليك فصل المواد البلاستيكية الدقيقة الموجودة بالفعل في الهواء عن مصادر أخرى مع ما يخرج من الإطارات.

يقوم رخا وفريقه في جامعة فرجينيا للتكنولوجيا بإجراء اختبارات ميدانية لتحديد كمية المواد البلاستيكية الدقيقة المنبعثة من السيارات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالبنزين باستخدام أجهزة محاكاة المرور التي تحاكي البيئة الحضرية.

وأضاف أنه لا يتوقع أن يكون هناك فرق كبير بين السيارات الكهربائية والمركبات التي تعمل بالبنزين، قائلاً إنهم لم يقيسوه بعد، لكنهم يتوقعون أن يصل الفارق إلى حوالي 20 بالمائة.

وأوضح رخا إن هذا لا يعني أن الناس يجب أن ينجذبوا بعيدًا عن السيارات الكهربائية لأنها "أكثر كفاءة اعتمادًا على الانبعاثات الصفرية"، لكنه أضاف التحذير "أنها تولد أيضًا الكثير من ثاني أكسيد الكربون عند شحن سيارتك".

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تزن بطاريات السيارات الكهربائية حوالي 453 كجم، ويمكن أن تؤدي إلى انبعاثات من الإطارات تزيد بحوالي 400 مرة عن انبعاثات أنابيب العادم.

ويمكن أن يؤدي تلوث الجسيمات إلى زيادة المشاكل الصحية بما في ذلك أمراض القلب والربو وأمراض الرئة، وفي الحالات القصوى، يمكن أن يؤدي إلى دخول المستشفى والسرطان والوفاة المبكرة.

ويتم تصنيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين لتكون 'أنظف'، من خلال تحديث زخارف محركات الاحتراق الداخلي الخاصة بها، لتشمل مرشحات الجسيمات التي تقلل الانبعاثات.

ويؤدي زيادة وزن المركبات الكهربائية بسبب بطاريات الليثيوم أيون الخاصة بها، إلى تآكل مداس الإطار بشكل أسرع، مما يؤدي في النهاية إلى إنتاج المزيد من الانبعاثات.

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