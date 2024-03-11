أول قطار كهربائي في مصر بدورين|ما محطاته وسعر تذكرته وهذه مواعيد رحلاته

كهرباء وبسرعة 160كم في الساعة وبطابقين، من هنا تستكمل مصر بخطوات ثابتة نحو عصر السرعة والطاقة النظيفة بـ قطار كهربائي سريع ينقل البضائع والركاب في وقت قصير.

القطار البطل

قطار ديزيرو DESIRO هو القطار البطل والأول من نوعه في مصر ويتكون من طابقين علوي وسفلي، ومن المتوقع أن يدخل سير العمل في الخدمة مع نهاية العام الحالي، ويعتبر هو النوع الثاني من مشروع القطار السريع.

صنع من أجل مصر

فمن مدينة "كريفيلد" الألمانية إلى المحروسة، مر القطار السريع بالعديد من الاختبارات على يد شركة سيمنز موبيليتي حيث صنع خصيصًا من أجل مصر، ليصبح هو أول قطار إقليمي سريع تتوقف في المراكز والمدن الكبرى داخل مصر.

مميزات مبهرة لـ القطار الكهربائي الأول من نوعه

ويحظى القطار السريع بالعديد من المميزات منها سعة استيعابه التي تصل إلى تحمل 849 راكبا، وإتاحة 24 كاميرا مراقبة CCTV ، ومقابس كهربائية ومنافذ USB.

محطات من أين يبدأ وإلى أين ينتهي؟

تمتد شبكة قطار ديزيرو على 3 خطوط ، فالخط الأول يبدأ من العين السخنة حتى مرسى مطروح وعددهم 22 محطة، والخط الثاني يمتد من الفيوم بني سويف حتى أبو سمبل وعددهم 35 محطة، أما عن الخط الثالث فهو يمتد من قنا حتى سفاجا وعددهم 4 محطات، كما يخدم القطار المناطق السياحية والزراعية والصناعية.

غيث القطارات الكهربائية

يعتبر قطار ديزيرو هو أول قطرة في غيث مشروعات القطارات الكهربائية الذي يتضمن 93 قطارا إقليميا سيتم تشغيلها على الخطوط الكهربائية قريبًا.



كم تبلغ سعر تذكرة قطار ديزيرو؟

حتى الآن لم يتم تحديد سعر تذكرة القطار الكهربائي السريع.

